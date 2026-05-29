Cómo ir al Peñol y Guatapé en bus o en carro desde Medellín, y tres opciones para comer postres en este colorido destino

Guatapé se ha consolidado como uno de los destinos más lindos y coloridos para visitar en el departamento de Antioquia. Ubicado a 80 kilómetros de Medellín, este lugar es reconocido por su entorno natural privilegiado y por ser uno de los destinos turísticos más visitados del departamento, gracias a la combinación de paisajes, cultura y arquitectura tradicional.

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Uno de sus principales atractivos es el Embalse de Guatapé, el cual se puede apreciar en toda su dimensión desde la cima de la Piedra del Peñol, a la cual se llega luego de subir más de 700 escalones, mientras que en el pueblo destacan sus coloridas fachadas con zócalos, elementos decorativos que las adornan y hacen parte de la identidad cultural antioqueña.

Para llegar hasta allí desde Medellín es muy fácil. Si se viaja en transporte público, se debe ir a la Terminal del Norte, a donde se puede llegar en metro o tomar un taxi por aplicación.

La Piedra del Peñol y en embalse son dos de los principales atractivos de Guatapé. Foto: Getty Images

Desde este punto hasta Guatapé son aproximadamente dos horas de viaje y la frecuencia de salida de los buses es entre 30 y 60 minutos.

De igual forma, es posible contratar un tour desde la capital antioqueña, una opción cómoda y completa para viajeros que buscan no preocuparse por la logística y quieren visitar lo máximo posible en poco tiempo.

Normalmente, estas excursiones incluyen transporte de ida y vuelta en bus turístico, guía bilingüe, desayuno, almuerzo típico, paseo en lancha, recorrido guiado por Guatapé, paradas en miradores y tiempo libre.

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Asimismo, es posible ir en carro particular y hacer los recorridos o planes de forma individual para no complicarse. Hay dos formas de llegar: por la vía Medellín-Bogotá, en la que solo se paga un peaje, o por el Túnel de Oriente, por donde hay dos peajes.

¿Qué hacer en Guatapé?

Quien llega hasta Guatapé puede realizar varios planes y uno de ellos es disfrutar de su gastronomía. Allí, uno de los platos típicos es la trucha, debido a su cercanía al embalse y a las condiciones de agua dulce de la región. Las formas más comunes de degustarla son frita, a la plancha o al ajillo, casi siempre acompañada de patacón, ensalada, arroz y papa.

También es un buen lugar para disfrutar de ricos postres, y estas son algunas de las opciones para explorar.

En Guatapé hay lugares paracomer deliciosos rollos de canela. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Euforias Repostería: este destino destaca por su exquisita oferta de postres artesanales que fusionan tradición y creatividad, utilizando ingredientes locales, para crear experiencias dulces inolvidables. Allí se puede comer brownies, alfajores y galletas, entre muchas otras delicias.

La Golosa Panadería y Cafetería: Se caracteriza por la repostería casera en un espacio que combina tradición con toques modernos, proporcionando una experiencia que resalta la esencia del pueblo, perfecta para turistas y residentes que buscan autenticidad y rico sabor.

Zocarolls: Este lugar se caracteriza por su innovadora cocina de autor que fusiona sabores locales con toques contemporáneos, utilizando ingredientes frescos del entorno antioqueño. Allí no tienen igual los rollos de canela y las tortas de café, entre muchos otros productos.