Vacaciones de junio en Antioquia: tres destinos cerca de Medellín para viajes cortos y sin gastar mucho

Antioquia se consolida como uno de los destinos preferidos para visitar en vacaciones gracias a la gran diversidad de experiencias que les ofrece a los viajeros. Este territorio combina naturaleza, cultura, aventura, gastronomía y tradición, lo que brinda opciones para todos los gustos.

Abriaquí, el destino sostenible de Antioquia ideal para la pesca artesanal y el turismo ecológico

En sus tierras es posible disfrutar de pueblos patrimoniales, montañas, ríos, cascadas, embalses y zonas de clima cálido o frío en trayectos relativamente cortos. Municipios como Guatapé, Jardín, Santa Fe de Antioquia, Jericó, Cocorná o San Rafael se han convertido en destinos reconocidos por su riqueza natural y arquitectónica.

Antioquia es perfecto para desarrollar actividades como senderismo, parapente, rafting, kayak, avistamiento de aves y recorridos ecológicos, ideales para quienes buscan experiencias al aire libre y contacto con la naturaleza.

Así que quienes quieran visitar este departamento en la temporada de vacaciones de mitad de año o en alguno de los puentes tienen diversidad de opciones para conocer, pero hay tres destinos que están cerca de Medellín y en los que no se requiere de mucho dinero para visitarlos.

Guatapé es uno de los municipios más coloridos de Colombia. Foto: Semana

Guatapé

Este municipio situado a dos horas de la capital antioqueña, es uno de los que más llaman la atención de los viajeros que se deslumbran con el colorido de sus construcciones y la belleza panorámica que ofrece la Piedra del Peñol.

El portal Turismo Antioquia Travel destaca la estética tradicional y los colores vivos le dan una personalidad muy especial y alegre al municipio. Las casas están vestidas con obras de arte llamadas zócalos, en los que se dibujan y esculpen figuras y momentos que hablan de la idiosincrasia antioqueña. Allí se puede recorrer el pueblo, visitar la Piedral del Peñol y practicar actividades náuticas en el el inmenso embalse que rodea el pueblo.

Así es la ‘ciudad eterna’ de Antioquia, un destino de clima frío y gran riqueza cultural

Santa Fe de Antioquia

Este es un destino colonial, ubicado a un poco más de una hora de Medellín, que ofrece una temperatura promedio de 27 grados centígrados. Es considerado un lugar turístico muy interesante por su oferta religiosa y sus alternativas culturales reflejadas en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia y el Festival Nacional Antioquia le canta a Colombia.

El Puente de Occidente es uno de los atractivos más importantes de Santa Fe de Antioquia. Foto: Universal Images Group via Getty

Adicionalmente, destaca por sus construcciones, su centro histórico y sus calles que reflejan el pasado y ponen en evidencia su belleza arquitectónica. Uno de sus sitios icónicos es el Puente de Occidente, ubicado a cinco kilómetros del casco urbano, una de las obras de ingeniería más importantes de Colombia. Allí los planes pasan por visitar iglesias y museos, mientras se disfruta de un ambiente tranquilo y único.

San Rafael

Apodado como el ‘embrujo de aguas cristalinas’, este destino, ubicado a dos horas y media de Medellín, destaca por su amplia oferta de fuentes de agua y son famosas sus Fiestas del Río, que se celebran cada mes de enero.

Este es uno de los pueblos más lindos y visitados cerca de Medellín, lo apodan el ‘paraíso turístico de Antioquia’

En este municipio, los viajeros pueden encontrar hospedaje rural, cabañas, hoteles, reservas naturales, glamping, zonas de camping, platos típicos, cocina artesanal, y disfrutar de experiencias apícolas con abejas nativas, deportes de aventura como canyoning, rapel, tubing, senderismo, hidrosenderismo, trekking, ciclomontañismo, torrentismo, observación de aves y lagos de pesca, entre otros.