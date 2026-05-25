El municipio boyacense que fue escenario de las luchas por la independencia y es reconocido como uno de los más lindos

El departamento de Boyacá es reconocido como uno de los más atractivos del país gracias a su gran riqueza natural y cultural.

Uno de sus municipios es Corrales, ubicado a 85 kilómetros de Tunja, en la provincia de Sugamuxi.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), su nombre se debe a unos corrales que existían en la zona antes del asentamiento definitivo de la población. “Estos corrales eran utilizados para encerrar el ganado que transitaba por la antigua ruta comercial que conectaba los llanos orientales con poblaciones del altiplano como Sogamoso, Socha y Tasco”, señala la publicación.

Sobre la fundación hay otra versión que señala que el poblado fue fundado, en 1782, “en un lugar conocido como Lino de los Corrales, sitio que con el tiempo dio origen al actual municipio”.

Otro hecho histórico destacado es que, durante la campaña libertadora de 1819, el territorio de Corrales fue escenario de “importantes acontecimientos relacionados con las luchas de independencia. El general Francisco de Paula Santander planeó tres combates en esta zona, uno de los cuales tuvo lugar en el sitio conocido como La Chivatera“, subraya Situr Boyacá.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

Entre los personajes históricos más representativos del municipio se destacan la heroína Juana Escobar, “quien fue asesinada por las tropas españolas durante la lucha por la independencia, y el general José Reyes Patria, reconocido militar que participó activamente en la campaña libertadora”.

El alumbrado de Corrales en Navidad es para no perdérselo. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

Sitios de interés

Corrales es apodado el municipio luz de Colombia, debido a su tradicional iluminación navideña, en diciembre. Esta celebración convierte al municipio en un atractivo destino turístico durante las festividades de fin de año.

En 2010, ocupó el segundo lugar en el concurso Los municipios más lindos de Boyacá, en la categoría de poblaciones entre 900 y 5.000 habitantes.

El Sistema de Información Turística destaca los siguiente sitios de interés: la casa donde falleció el general José Reyes Patria, declarada monumento nacional en 1967; el parque Juana Escobar, construido en honor a la heroína corraleña que participó en la lucha por la independencia; la iglesia de San Judas Tadeo y la capilla doctrinera, representativas del patrimonio religioso del municipio; el puente Reyes, ubicado sobre el río Gámeza, el manantial Saboyá y los ríos Playitas y Monguí.

En matera gastronómica, entre los principales platos se destaca el tamal corraleño y los postres elaborados a base de breva.

Otro producto representantivo es la génova, un embutido preparado con carne de cerdo picada y adobada con ingredientes como yerbabuena, sal, perejil, pimienta y comino.