Así es la ‘ciudad del sol y del acero’ de Boyacá, un municipio reconocido por su riqueza histórica y cultural

Boyacá es uno de los departamentos con mayor atractivo de Colombia. Sus paisajes montañosos, bellos pueblos y gran riqueza cultural atraen a visitantes de distintas partes del país.

Uno de sus municipios más conocidos es Sogamoso, ubicado a 70 kilómetros de Tunja, aproximadamente a una hora y 20 minutos de distancia en vehículo.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), Sogamoso era la ciudad religiosa de los muiscas y su nombre significa ‘morada del sol’. “El nombre tiene su origen en Bochica (sugumonxe), deidad que describía a un ‘santo que se hacía invisible y habitaba un lugar que no era el pueblo’”, señala.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

“Se dice que los indígenas, mucho antes de la llegada de los españoles, levantaron un santuario decorado con oro, conocido como el Templo del Sol, el cual servía como destino final de los cuerpos momificados de aquellos caciques que habían regido los destinos del valle de Iraca (luz grande de la tierra). Este importante lugar ceremonial fue saqueado y destruido por Gonzalo Jiménez de Quesada”, agrega en una reseña Situr Boyacá.

Sogamoso también es conocido como la ‘ciudad del sol y del acero’ y su principal actividad económica es la industria metalúrgica. En 1810 fue declarado como una villa republicana y actualmente es reconocido como el segundo poblado más importante del departamento.

Sogamoso es una de las ciudades más importantes de Boyacá. Foto: Getty Images

Atractivos

Situr Boyáca destaca entre sus principales atractivos turísticos al Museo Arqueológico y Templo del Sol, donde se conservan piezas precolombinas de la cultura muisca.

También se resalta al parque de la Villa, una plaza que está ubicada en el centro del municipio y donde se concentran construcciones coloniales como la catedral San Martín de Tours y el monumento de la Raza.

El cerro y capilla de Santa Bárbara, lugar que se levantó en homenaje a la virgen de la Inmaculada y que está rodeado por senderos para la práctica de deportes o para observar el paisaje de la ciudad, y el teatro Sogamoso, declarado monumento nacional en 1996, son, igualmente, imperdibles.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

En la zona rural del municipio se encuentra el páramo y la laguna de Siscunsí, “una reserva natural situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El lugar sirvió para llevar a cabo el Programa de Repoblamiento del Cóndor Andino de Colombia, que se convirtió en el destino preferido por estudiosos y amantes de la ecología”.

Entre los eventos culturales más destacados se encuentra el Festival del Sol y del Acero, que se lleva a cabo en julio.