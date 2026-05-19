El departamento de Boyacá es un destino turístico con gran encanto en el centro de Colombia. Ofrece bellos paisajes, páramos, lagunas, termales, gastronomía tradicional y rica historia.

Uno de sus municipios es Rondón, ubicado a 55 kilómetros de Tunja, una hora y 45 minutos aproximadamente de distancia en vehículo.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), el nombre de la población se da en homenaje al coronel Juan José Rondón, héroe de la batalla del Pantano de Vargas en 1819. “Anteriormente, el territorio era una vereda llamada La Galera, perteneciente al municipio de Zetaquira, a la que se le dio, en 1904, el nombre de San Rafael, hasta que optó por su nombre actual”, señala la publicación.

Y agrega: “El municipio de Rondón es conocido como la ‘ciudad de los canelos’, un lugar rodeado de numerosos árboles frondosos que, en época de florescencia, le dan al paisaje un aspecto exuberante”.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

Economía

La agricultura y la ganadería son las principales actividades productivas del municipio, destacándose cultivos como el lulo, la caña de azúcar, el café, el plátano, la naranja, la yuca, la arracacha, el fríjol, la arveja, el aguacate, la guayaba, la chirimoya, la guanábana, la papa, el maíz, la arveja, los nabos, entre otros.

Rondón, en Boyacá, cuenta con varios atractivos para conocer. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Sitios de interés

Uno de los principales atractivos naturales de Rondón es el Salto del Tequendamita, una caída de agua de aproximadamente 20 metros de altura y que se ubica en la quebrada La Potrerana, a pocos kilómetros de la cabecera municipal.

Otros lugares también imperdibles son los altos Tambor, El Tabor, San Miguel y de La Cruz, desde donde se pueden apreciar los bellos paisajes de la región.

Las llamadas Aguas Calientes son, igualmente relevantes. “Este es un escenario bañado de aguas termales, ubicadas en la vereda de Junín. Otro atractivo es el sendero cafetero que se encuentra en las veredas de Centro Rural y Bolívar.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

Gastronomía y cultura

En materia gastronómica los principales platos son los envueltos, las arepas, el cuchuco, la zarapa de mazorca, el sancocho, los tamales, los plátanos con relleno, entre otre otros.

En relación con las festividades, una de las principales es la celebración de la Semana Santa con actores en vivo.

También se destacan la celebración del cumpleaños del municipio, el 24 de octubre; el Aguinaldo Rondonense, del 16 al 24 de diciembre, y las Ferias y Fiestas, que se realizan el 31 de diciembre y el 1 de enero.