El municipio de Boyacá que se destaca por su riqueza natural y arquitectónica, un imperdible destino con múltiples atractivos

El departamento de Boyacá es un destino imperdible en el centro de Colombia.

Posee 123 municipios que tienen múltiples atractivos para sus visitantes. Bellos paisajes, arquitectura tradicional bien conservada, gran riqueza gastronómica y cultural son algunos de los aspectos que se resaltan de esta región del país.

Una de estas poblaciones es Chiscas, ubicada a 249 kilómetros de Tunja, en la provincia de Gutiérrez.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), se destaca por su gran riqueza ecológica, paisajística, arquitectónica y cultural.

“A la llegada de los españoles en 1541, el caserío estuvo habitado por los indígenas laches y chiscas, quienes opusieron una fuerte resistencia a la colonización de su territorio. En 1777 se creó la parroquia de San Antonio de Chiscas y en 1811 se elevó a municipalidad”, señala la publicación sobre su fundación.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

Varios pisos térmicos y atractivos

De igual manera, se destaca que su territorio cuenta con varios pisos térmicos, que van desde los 1.600 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. “Gracias a esa variedad climática y a las condiciones geográficas del territorio, es fácil encontrar cultivos que van desde fríjol, naranjas, chirimoyas, cebolla, tomate, trigo, pasando por el maíz, hasta las habas y papa. En la actualidad, la base principal de la economía gira en torno a la ganadería bovina, principalmente la raza Normando, para la producción de carne y leche”, agrega el Sistema de Información Turística.

Se afirma que en sus páramos sobrevuela el cóndor de los Andes, lo “cual hace que el municipio sea atractivo para potenciar el turismo de aventura y naturaleza”.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

Situr Boyacá destaca los siguientes atractivos del municipio: El poblado colonial de Las Mercedes, la montaña de Duartes, el páramo de Chacarita, El Chuscal, Pantano Hondo, el pico de Rechíniga, la Sierra de la Nievecitas, el Alto de Siachoque y las lagunas Las Orozcas, ubicadas en jurisdicción del Parque Nacional Natural El Cocuy. También recomienda visitar las ubicadas en los sectores La Fragua, El Limón, Tachirín, Puente Chiquito y conocer el proceso de la molienda de la caña de azúcar.

Chiscas destaca por la belleza de sus paisajes naturales. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Cultura

En materia cultural, se resaltan eventos como las fiestas en honor al patrono San Antonio de Padua, la fiesta de la advocación de la Virgen de Las Mercedes, la fiesta de los polvoreros, la celebración de cumpleaños del municipio, la fiesta de los transportadores y el Aguinaldo Chiscano.