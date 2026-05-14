Así es el destino antioqueño donde la ruana no es solo una prenda: es símbolo de identidad, lo apodan ‘pueblo blanco’

El suroeste es una de las subregiones del departamento de Antioquia que se caracteriza por sus terrenos montañosos, con senderos quebrados por los que sus habitantes transitan manteniendo las tradiciones de sus antepasados.

El municipio antioqueño que celebra el aguacate y es reconocido por sus paisajes y rica historia; está a dos horas de Medellín

Con un total de 23 municipios, esta zona se caracteriza por poseer tierras con una gran riqueza y muchos pisos térmicos desde caliente hasta frío, que le dan un encanto especial.

Uno de esos pueblos es Caramanta, conocido como la ‘Tierra de la ruana’, pero también recibe el apelativo de ‘mirador de Antioquia’, ‘pueblo blanco del suroeste’ o ‘Caramanta con aroma de pueblo’.

Allí la ruana no es solo una prenda, sino que hace parte de su identidad y tradición, y por ello todos los años, normalmente en el mes de noviembre, se realizan las fiestas en su honor.

Caramanta es un pueblo típico antioqueño al que se le conoce como "la capital de la ruana". Foto: Getty Images

Por su ubicación geográfica es considerado un verdadero balcón para divisar el suroeste antioqueño y el norte de Caldas. El portal Turismo Antioquia Travel indica que desde sus diferentes cerros, como el de Caramanta (Área de investigaciones arqueológicas), el Alto de los Compadres y el Cerro Poleal, se pueden divisar diferentes poblaciones de la zona y sus lindos paisajes.

El sitio web Puebliando por Antioquia asegura que este pueblo parece detenido en el tiempo, pues su arquitectura destaca por estar perfectamente conservada, por lo que habla de los años de la colonización antioqueña.

El pequeño pueblo cafetero del suroeste de Antioquia apodado ‘emporio ganadero’, perfecto para hacer ecoturismo

Para los amantes de la naturaleza, Caramanta es un destino rodeado de una belleza hídrica natural donde hay diversidad de cascadas en las que se puede disfrutar de ambientes tranquilos en medio de la vegetación

También están el sendero Morro Pelón, un escenario perfecto para senderismo, avistamiento de aves y apreciar diversidad de paisajes y el Alto de los Compadres, que se considera un ícono del turismo ecológico del municipio, ideal para caminar, observar aves y para conectar con la naturaleza. Adicional, desde la cima se disfruta de un bello paisaje de la Cuenca del Cartama.

El templo es uno de los sitios para visitar en Carmanata. Foto: Getty Images

Un lugar más para visitar es el Cerro de la Cruz hasta donde se puede llegar caminando, en moto o en bicicleta. En este punto es posible disfrutar del paisaje que ofrece toda la zona urbana de Caramanta y de una increíble vista del río Cauca. Es un buen terreno para caminar y también ser parte de la tradición de peregrinación religiosa que allí se celebra.

En el casco urbano

Se dice que su parque principal es el de un tradicional pueblo cafetero, de coloridos balcones, mientras que el templo es imponente y se relaciona mucho con su fervorosa historia ligada a los temas religiosos.

Esta construcción es de estilo gótico que cuenta con tres puertas de ingreso, tres naves y dos confesionarios, uno a cada lado del templo. En las paredes se representan las estaciones del vía crucis en cuadros de cerámica cuyo marco simula una iglesia.