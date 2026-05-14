El pueblo boyacense de estilo colonial con páramos, lagunas y una ciudad perdida, ideal para el ecoturismo

La riqueza histórica, cultural y natural de Boyacá lo consolida como un destino ideal para visitar en unos días de vacaciones. Este territorio andino destaca por sus paisajes de montañas, páramos, lagunas y pueblos coloniales que conservan tradiciones ancestrales.

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Visitar estas tierras también significa conectarse con la identidad y las tradiciones colombianas. Su gastronomía típica, con platos como el cocido boyacense, la arepa y las almojábanas, refleja la herencia campesina de la región.

En sus tierras alberga 123 municipios y uno de los imperdibles si al viajero le gusta el turismo de naturaleza es Chita, cuyo territorio se caracteriza por la presencia de ecosistemas de alta montaña, páramos y abundantes fuentes hídricas que le dan unas características únicas.

Laguna Venados, en Chita, Boyacá. Foto: Sistema de Información turística de Boyacá (Situr)/API.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que este territorio goza de una gran riqueza natural, histórica y cultural que lo posiciona como un destino ideal para quienes buscan experiencias de aventura y tradición.

Sus extensos paisajes de páramo, lagunas de alta montaña y caminos rurales brindan escenarios perfectos para el ecoturismo, la observación de fauna y flora, así como para el turismo comunitario y de contemplación.

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Sitios para no perderse

Entre sus principales atractivos se destaca la Laguna del Pedregal, un cuerpo de agua al que se le reconoce por su gran valor ambiental y belleza paisajística. También sobresalen las lagunas de Eucas, Venados, Tres Chorros y La Batanera, las cuales se caracterizan por estar rodeadas de ecosistemas de alta montaña que cautivan a visitantes y amantes de la naturaleza.

De igual forma, Chita tiene lugares de interés cultural y patrimonial como el Cerro de Jerusalén, reconocido como sitio de peregrinación religiosa; la Piedra del Sol, una muestra de arte rupestre vinculada a antiguas culturas indígenas; y los menhires de la vereda Chipa Centro, vestigios arqueológicos que evidencian prácticas ceremoniales ancestrales.

Ciudad perdida de los Lanches, en Chita, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

La ciudad perdida

Otro de los atractivos que vale la pena conocer es la ‘Ciudad Perdida de los Lanches’, un conjunto de ruinas de piedra negra, ubicado en un área aproximada de una hectárea. Se asocia con una civilización anterior a la población actual. Una de las particularidades es que en el paisaje se como si tuviera una especie de “calles”, por eso la comparación con una ciudad antigua.

En el casco urbano sobresalen la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, símbolo arquitectónico y religioso del municipio; el parque principal, un espacio tradicional de encuentro comunitario; y la Casa de Gobierno, una construcción histórica que hace parte del patrimonio arquitectónico local.

En cuanto a su gastronomía, este destino boyacense refleja la tradición culinaria campesina del nororiente del departamento. Entre sus preparaciones más representativas se encuentran los amasijos tradicionales como cucas, cotudos, plumeros, merengues, boronitas y mantecadas, elaborados artesanalmente en panaderías locales y heredados de antiguas recetas familiares.