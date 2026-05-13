Uno de las regiones que llaman la atención de los viajeros es Boyacá, un territorio cargado de historia, cultura y paisajes que parecen sacados de una postal. Sus pueblos coloniales, sus páramos y montañas son imperdibles y se han consolidado como una gran opción para pasar días de descanso en medio de ambientes tranquilos.

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Es un destino perfecto para los amantes del ecoturismo, de la aventura y de la rica gastronomía que se encuentra en cada uno de sus 123 municipios. Preparaciones como las arepas boyacenses, el cocido, el sancocho, la fritanga y la changua, entre muchas otras, son perfectas para deleitar el paladar.

En esa amplia gama de posibilidades icónicas se encuentran los besitos panquebanos o besitos de mil, un delicioso dulce que resulta imperdible si se está de viaje por esta región. y que es icónico del municipio de Panqueba, donde su producción artesanal ha pasado de generación en generación.

Los besitos panquebaños son elaborados de forma artesanal. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Se trata de una delicia elaborada a base de miel de abejas y mantequilla. Se dice que el nombre de esta golosina se debe al amor y cariño con que se prepara, porque según sus fabricantes: “un beso sin amor no es un beso”.

En este destino también destacan otros platos que hacen parte de su gastronomía como el ‘machucao’ con chicharrones, los chorotes con gallina, el mute ruyas (de maíz y trigo), la papa chorreada con mazorca, las arepas, el cordero al horno, el cuchuco de trigo con espinazo, la mazamorra chiquita y los platos a base de mazorca, precisa el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

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¿Qué se puede hacer en Panqueba?

Este municipio boyacense, ubicado a seis horas de Tunja, capital del departamento, comparte territorio con el Parque Nacional Natural El Cocuy, lo cual permite que lugareños y visitantes puedan disfrutar de los escenarios naturales que este espectacular atractivo turístico ofrece.

Panqueba es un municipio tranquilo y de gran riqueza natural en el departamento de Boyacá. Foto: Gobernación de Boyacá/API.

En la lista de atractivos para apreciar están el Cerro y mirador Cruz de Mayo, la Cascada Natural de El Obraje, la Reserva forestal Franc y el Templo de Nuestra señora la Virgen de la Salud.

Este es un municipio tranquilo donde se celebran las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Salud, a las que acude un gran número de feligreses católicos en busca de sanación, así como las ferias y fiestas tradicionales que se llevan acabo cada año en el mes de agosto.

De igual forma, se festeja el cumpleaños de Panqueba, los 23 de marzo; el día del campesino en junio; el Carnaval de la Alegría, en agosto y en el mes de diciembre el aguinaldo Panquebano y la Copa Navidad, celebraciones que llaman la atención no solo de sus visitantes sino de los viajeros que llegan hasta allí para vivir una experiencia diferente.