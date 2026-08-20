Advierten contra estafas digitales suplantando agencias de viajes y anuncian acciones

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) afirmó que junto con la Policía Nacional fortalecerán acciones conjuntas de prevención frente a las estafas digitales en las que delincuentes suplantan la identidad de agencias de viajes formalmente constituidas para engañar a los consumidores y comercializar paquetes turísticos falsos.

“La estrategia conjunta contempla la capacitación de las agencias de viajes para fortalecer sus protocolos de ciberseguridad y la difusión de alertas preventivas dirigidas a los viajeros, con el propósito de proteger al consumidor y promover un turismo formal, seguro y transparente”, dijo Anato.

Esta modalidad suele presentarse mediante la creación de páginas web que imitan los portales oficiales de las empresas; perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería; mensajes, correos electrónicos o enlaces con promociones llamativas; y supuestos asesores que aparentan estar vinculados con una agencia de viajes. A través de estos canales, los estafadores solicitan pagos anticipados y obtienen información personal o financiera de las víctimas.

Paula Cortés, presidente de Anato, en el inicio del Congreso de Agencias de Viaje. Foto: suministrada por Anato. Foto: EL País

“Las modalidades de suplantación de Agencias de Viajes representan una amenaza para la confianza en el turismo. Además de engañar a los viajeros, afectan la credibilidad de un sector integrado por empresas formales que cumplen con la normatividad y trabajan para ofrecer experiencias seguras y de calidad. Desde Anato reiteramos la importancia de verificar siempre el Registro Nacional de Turismo y los canales oficiales antes de realizar cualquier pago. La mejor herramienta para combatir estas estafas es la prevención y la compra responsable”. afirmó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

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Entre las principales señales de alerta se encuentran las ofertas considerablemente inferiores al precio del mercado; la presión para pagar de inmediato bajo mensajes como “últimos cupos” o “solo por hoy”; la solicitud de transferencias o consignaciones a cuentas personales; los perfiles o sitios web recién creados o con poca actividad; las direcciones electrónicas con errores ortográficos, caracteres extraños o diferencias frente al portal oficial; y las solicitudes para continuar la conversación por canales distintos a los establecidos por la empresa. También se debe desconfiar del envío de enlaces o formularios para supuestamente confirmar pagos.

“Los delincuentes utilizan páginas, perfiles y números de contacto falsos para suplantar a agencias de viajes y ofrecer paquetes turísticos inexistentes. Invitamos a los viajeros a verificar la información directamente en los canales oficiales de las Agencias de viajes y evitar compartir contraseñas, códigos de seguridad y datos completos de las tarjetas, evitar transferencias a terceros y no abrir enlaces sospechosos recibidos por mensajes, correos o redes sociales”, señaló el teniente coronel Adrián Vega Hernández, jefe del Centro Cibernético Policial.

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En caso de haber sido víctima de una estafa por suplantación, el viajero debe conservar los comprobantes de pago, capturas de pantalla, conversaciones, enlaces, números de contacto y demás evidencias. Posteriormente, puede comunicarse con el servicio del CAI Virtual, disponible las 24 horas, a través de WhatsApp en el número 323 273 3411, donde recibirá orientación de un ciberpolicía especializado. También puede consultar las recomendaciones publicadas en las redes sociales de @caivirtual.