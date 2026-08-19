Lima es considerado uno de los destinos más interesantes para visitar en Suramérica. Es una ciudad que combina historia, gastronomía, cultura y lindos paisajes, convirtiéndose en una de las más interesantes para conocer en Perú.

La ciudad latinoamericana reconocida como la mejor del mundo para comer en 2026

Su Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, conserva iglesias, casonas y plazas que permiten recorrer diferentes capítulos de la historia del país. A esto se suman atractivos como Miraflores, Barranco, el Malecón y el Museo Larco, entre muchos otros.

Así mismo, está su gastronomía, que es para muchos viajeros uno de los grandes motivos para visitarla, pues ha alcanzado reconocimiento internacional con sus preparaciones típicas.

Esta capital reúne sabores de distintas culturas y ofrece desde ceviche y tiraditos hasta anticuchos, causa limeña y propuestas de cocina contemporánea. Recientemente, fue seleccionada por la revista Time Out como la mejor ciudad del mundo para comer en 2026.

La gastronomía es uno de los principales atractivos de Lima. Foto: Getty Images

La publicación destaca las nuevas aperturas de restaurantes, el uso de ingredientes autóctonos de este país y las reinterpretaciones modernas de postres tradicionales que mantienen viva la cultura culinaria de la ciudad, como aspectos que permitieron que se ubicara en el primer lugar del ranking, en el que se tuvo en cuenta la opinión de más de 24.000 residentes en las distintas ciudades.

¿Cuándo es bueno ir a Lima con bajo presupuesto?

Para los interesados en visitar Lima y deleitarse con sus delicias gastronómicas y apreciar otros encantos, con un presupuesto moderado y sin enfrentarse a aglomeraciones, hay épocas del año que pueden resultar más beneficiosas en este sentido.

La ciudad colombiana que fue reconocida como una de las 20 mejores del mundo para comer en 2026

Por ejemplo, los meses de abril, mayo, septiembre y octubre son considerados periodos de temporada intermedia, meses en los que suele disminuir la cantidad de turistas y pueden encontrarse mejores tarifas en alojamiento y vuelos. Lonely Planet destaca especialmente abril-mayo y septiembre-noviembre como buenos momentos para viajar con presupuesto ajustado. Si la prioridad absoluta es ahorrar, el mes de junio también es una buena opción.

Debe tenerse en cuenta que durante los meses más económicos Lima suele presentar cielos nublados, por lo que mayo, septiembre y octubre pueden ofrecer un buen equilibrio entre precios, menor afluencia y condiciones agradables para recorrer la ciudad.

Lima es una de las ciudades para visitar en Suramérica. Foto: Getty Images

Sitios de interés

Quienes llegan hasta Lima tienen la posibilidad de visitar varios destinos de interés que no deben pasar desapercibidos. Uno de ellos es su Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco y que ofrece un viaje a través del tiempo. En esta zona es infaltable recorrer la Plaza de Armas, admirar la Catedral de Lima y descender a las misteriosas catacumbas del Convento de San Francisco.

Hacia la costa, la ciudad revela su faceta más vibrante en los distritos de Miraflores y Barranco. En el primero se aprecia su extenso malecón que bordea los acantilados, ofreciendo lindas vistas del océano Pacífico, siendo el Parque del Amor una de sus paradas más fotogénicas.

A pocos minutos de allí, Barranco recibe a los viajeros con su inconfundible espíritu bohemio, en donde se aprecian sus coloridas casonas, el vibrante arte urbano y el romántico Puente de los Suspiros.