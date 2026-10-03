La joya natural de Colombia que inspiró película de Disney y Travel + Leisure recomienda visitar

Colombia se ha consolidado como un destino ideal para los amantes de la naturaleza por su enorme diversidad de paisajes y ecosistemas. En un mismo territorio es posible encontrar playas, montañas, páramos, selvas, bosques, desiertos, ríos y humedales.
A esto se suman destinos naturales que permiten disfrutar de experiencias muy diferentes, desde caminatas por parques y reservas hasta recorridos por cascadas, lagunas, senderos y zonas de selva.
A lo largo y ancho del país hay alternativas para quienes buscan conectar con la naturaleza, conocer paisajes únicos y descubrir comunidades y culturas vinculadas estrechamente con sus entornos.
Uno de esos lugares impredibles para los amantes de la naturaleza lo recomienda la prestigiosa revista internacional Travel + Leisure y se encuentra en el Eje Cafetero. Se trata del Valle del Cocora, una joya natural que fue una de las fuentes de inspiración para la película Encanto, de Disney.
Sin embargo, antes de llegar a la pantalla grande, ya era reconocida por su espectacular bosque de palmas de cera, cuyos ejemplares se elevan sobre el valle y pueden alcanzar hasta 60 metros de altura, precisa la publicación, que incluye a este lugar en los “20 destinos imprescindibles” para visitar en Colombia.
Indica que desde Salento, un destino popular entre los viajeros y con una amplia oferta de hostales y ecohoteles, se pueden realizar diferentes recorridos hacia esta reserva natural. Entre ellos hay un sendero circular de corta duración, una alternativa apropiada para quienes viajan en familia con niños.
¿Qué se puede hacer en el Valle del Cocora?
El Valle del Cocora es un destino que ofrece múltiples alternativas para quienes disfrutan de la naturaleza y las actividades al aire libre. Durante una visita a este emblemático paisaje del Quindío, es posible elegir entre diferentes planes, desde caminatas y cabalgatas hasta experiencias gastronómicas y avistamiento de aves.
- Caminatas: Los senderos del valle permiten recorrer sus paisajes naturales y contemplar de cerca las famosas palmas de cera. Hay rutas con diferentes niveles de dificultad.
- Cabalgatas: Otra manera de explorar el entorno es a caballo. Los recorridos pueden comenzar desde el casco urbano de Salento, en el sector de Boquía, o desde la zona de restaurantes del Valle del Cocora.
- Probar la trucha: La gastronomía también hace parte de la experiencia. La trucha es uno de los platos más representativos de la zona, donde existen criaderos de esta especie.
- Visitar la Reserva Natural Acaime: Este recorrido es uno de los atractivos para quienes buscan caminar entre bosques y observar la biodiversidad del lugar. La ruta tiene aproximadamente cinco kilómetros y conduce desde el final de la vía que comunica a Salento con el Valle del Cocora hacia el sector del Bosque de Niebla.
- Conocer la Casa de los colibríes: Este sitio ofrece la posibilidad de observar de cerca a numerosos pájaros de esta especie que sobrevuelan sus alrededores. Además del avistamiento de estas pequeñas aves, el lugar permite disfrutar de los paisajes, la tranquilidad y el aire fresco característicos de esta zona del Quindío.