El Puente de Boyacá es uno de los lugares que más atrae visitantes durante la temporada navideña porque combina el espectáculo de luces con el valor histórico y simbólico de este emblemático escenario de la Independencia de Colombia, conocido también como el Altar de la Patria.

El pueblo de Boyacá que cada año deslumbra con su alumbrado navideño anunció la fecha para su tradicional Festival de Luces

Su alumbrado se distingue por transformar el entorno de los monumentos y espacios naturales en un recorrido de luz y color, con figuras de gran formato, representaciones de la cultura campesina, elementos de la identidad boyacense y decoraciones que permiten disfrutar del lugar desde otra perspectiva.

Esta mezcla de historia, tradición y entretenimiento familiar lo convierte en una parada destacada de los recorridos navideños por el departamento.

De acuerdo con la información de la Gobernación, para la temporada 2026-2027, la programación contempla el alumbrado entre el 3 de diciembre y el 16 de enero, además de espacios para la gastronomía, las artesanías y los emprendimientos boyacenses.

La iluminación del Puente de Boyacá en 2025. Foto: Gobernación de Boyacá

No obstante, aún no se ha dado a conocer la fecha oficial de la inauguración de este espectáculo de luces que año tras año es visitado por miles de turistas que buscan un plan diferente. En 2025 se llevó a cabo el 30 de noviembre y en este momento los viajeros están a la expectativa de que la Gobernación anuncie el día en que se encenderán las luces.

Este escenario ha sido tradicionalmente uno de los lugares que más llaman la atención en esta región del país. Este lugar histórico, ubicado sobre la vía que conecta a Tunja con Bogotá, conserva monumentos y construcciones que recuerdan a los protagonistas, entre ellos el Puente de Boyacá, el monumento a Simón Bolívar, el Arco del Triunfo y la estatua de Francisco de Paula Santander.

Villa de Leyva alista su noche más brillante: el tradicional Festival de Luces ya tiene fecha oficial

Además de su valor patrimonial, el lugar ofrece un recorrido por amplias zonas verdes, espacios para caminar y contemplar los monumentos, así como escenarios para conocer más sobre la historia del país. Durante la temporada decembrina adquiere mayor protagonismo atrayendo a miles de viajeros que disfrutan en familia de estos planes.

Convocatoria para vendedores

En el marco de la preparación del alumbrado, la Gobernación abrió dos convocatorias para seleccionar vendedores tradicionales, artesanos, productores agropecuarios, restaurantes y emprendimientos gastronómicos que tendrán espacios comerciales durante el período del alumbrado.

La iniciativa busca impulsar la economía regional y dar visibilidad a la gastronomía y las artesanías boyacenses. Los seleccionados podrán acceder gratuitamente a módulos comerciales dotados con carpas, mesas, conexión eléctrica y señalización.

Una de las convocatorias está dirigida a vendedores de alimentos, bebidas, artesanías, recuerdos y productos agropecuarios. La segunda seleccionará 15 restaurantes y emprendimientos gastronómicos que deberán acreditar al menos dos años de experiencia, estar formalizados ante la Cámara de Comercio y presentar tres preparaciones con identidad boyacense, cuyos precios no superen los $20.000.