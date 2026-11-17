Bogotá se prepara para vivir la Navidad con una amplia programación cultural que llevará música, teatro, danza y espectáculos a diferentes puntos de la ciudad. Este año, la celebración de ‘Navidad es Cultura 2026′ reunirá a 137 artistas en tres escenarios emblemáticos, donde los ciudadanos y visitantes podrán disfrutar de grandes producciones de forma gratuita.

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La iniciativa, que iniciará el 7 de diciembre y se extenderá hasta el 23, busca llenar de arte y entretenimiento la temporada decembrina con propuestas para compartir en familia y vivir el espíritu navideño sin costo.

La propuesta busca acercar la cultura a los ciudadanos mediante montajes que combinan diferentes expresiones artísticas y relatos relacionados con la memoria, la naturaleza y el espíritu navideño.

Según la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, cada uno de los espacios tendrá una producción especial, diseñada para presentarse al aire libre y reunir a públicos de todas las edades con historias sobre la memoria, la naturaleza y el espíritu decembrino.

¡BOGOTÁ, ESTA NAVIDAD VIENE CON TRES HISTORIAS Y MÁS DE 800 ACTIVIDADES QUE NO TE PUEDES PERDER!🎄 El 7 de diciembre descubre todo lo que trae La #NavidadEsCultura 2026. 🎄Plaza Cultural La Santamaría - "Quelec y la Semilla del Futuro". 🎄 Plaza de Bolívar - "Imaginaria, la ciudad que volvió a jugar". 🎄 Parque El Tunal - ¿Qué le pasó a la Navidad?. 📅 ¡Guarda la fecha! Muy pronto conocerás la programación para vivir estas historias y muchos más encuentros culturales en Bogotá. — Secretaría de Cultura de Bogotá (@CulturaenBta) November 16, 2026

1. Plaza de Bolívar: será el escenario de Imaginaria, la ciudad que volvió a jugar, una propuesta artística que integrará música y movimiento para transformar este emblemático espacio del centro histórico.

2. Plaza Cultural La Santamaría: recibirá Quelec y la semilla del futuro, un espectáculo multidisciplinario que reunirá danza contemporánea, acrobacias y teatro en una puesta en escena pensada para sorprender al público.

3. Parque Metropolitano El Tunal: en este escenario del sur de Bogotá se presentará ¿Qué le pasó a la Navidad?, una producción dirigida al disfrute familiar que también fue identificada durante la convocatoria como La semilla de la Navidad.

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El desfile de apertura de Navidad es Cultura 2026, rendirá homenaje al universo de Macondo y a la obra de Gabriel García Márquez, con comparsas, bandas de marcha y batucadas que recrearán el realismo mágico.

Como ya se mencionó, son 137 artistas seleccionados que, según la mencionada Secretaría, comenzarán una etapa intensiva de ensayos para preparar las presentaciones que se encargarán de darle un toque especial al fin de año en la capital del país.

La expectativa ahora está puesta en la publicación del calendario oficial, que permitirá conocer las fechas y los horarios de cada espectáculo. Los ciudadanos pueden consultar las novedades de la programación en el portal oficial de Navidad es Cultura 2026.

Navidad es Cultura se realiza del 7 al 23 de diciembre. Foto: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá/API.

Navidad en centros comerciales

Los centros comerciales también se preparan para recibir esta época del año con alumbrados y actividades para diferentes públicos. Por ejemplo, Portal 80 encenderá sus luces el 20 de noviembre y abrirá gratuitamente ‘La Casita de Santa’, con talleres, fábrica de juguetes y fotografías con Papá Noel.

En el caso de Avenida Chile su decoración se inauguró el 13 de noviembre con una temática literaria, mientras que Santa Fe tendrá una pista de hielo hasta el 12 de enero y atracciones como el Parque Mágico y el Expreso de Santa.

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Hayuelos ofrecerá su ‘Villa Navidad’, con espectáculos, talleres y música en vivo hasta el 9 de enero de 2027, mientras que Multiplaza contará con shows láser, un carrusel y un árbol de Navidad de 12 metros con más de 1.200 adornos.