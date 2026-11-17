La magia de la Navidad comienza a llenar de luz y color diferentes regiones del país. En Boyacá, los preparativos avanzan para recibir a los viajeros que cada año llegan atraídos por sus tradicionales alumbrados, una de las principales apuestas turísticas del departamento durante esta temporada.

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Uno de los destinos que más se destaca por esta tradición es Corrales, un municipio que se ha ganado un lugar entre los referentes navideños de Colombia y que recibe a miles de visitantes interesados en recorrer sus calles y admirar sus llamativas decoraciones.

Conocido como el ‘Municipio Luz de Colombia’, Corrales ha consolidado esta celebración gracias al trabajo y la creatividad de sus habitantes. Este año, la fiesta comenzará el próximo 5 de diciembre con una nueva edición de su tradicional Festival de Luces, un evento que se distingue por sus coloridas iluminaciones y que cada temporada convierte a esta población boyacense en uno de los escenarios más atractivos para fin de año.

Para esta edición, la Alcaldía dio a conocer la programación musical que animará las distintas jornadas del evento, con una variada nómina de artistas y agrupaciones.

La cartelera incluye presentaciones de Pipe Bueno, Rafa Pérez, Jhon Onofre, PK Rikarena, La Pandilla del Río Bravo, Sabrosón Orquesta, Cristián y Camilo Cubides, Modo Avión SKA, Raza Pesada, Son Corraleño, Niro Producciones, Dinastía Oscardy y Banda Ciudad Corrales.

¿Qué se puede hacer en este lugar?

Además, de apreciar su alumbrado, en este pueblo boyacense, los viajeros pueden disfrutar de diversos planes y visitar algunos sitios de interés, pues es un pueblo con atractivos históricos, arquitectónicos y naturales.

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El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que en la lista de lugares se encuentra la casa donde falleció el general Reyes, declarada monumento nacional en 1967; el parque Juana Escobar, que rinde homenaje a esta heroína asesinada por los españoles; la iglesia San Judas Tadeo y la capilla doctrinera. También vale la pena conocer el puente Reyes, sobre el río Gámeza, el manantial Saboyá y los ríos Playitas y Monguí.

Corrales es uno de los destinos imperdibles para visitar en Navidad. Foto: Getty Images

Delicias gastronómicas

La visita a Corrales también es una buena oportunidad de probar algunos de los sabores tradicionales de Boyacá. Entre sus preparaciones más representativas están el tamal corraleño, la carne de cerdo, los postres de breva y las famosas génovas. Estas últimas son un embutido elaborado con carne de cerdo picada y condimentada con hierbabuena, sal, perejil, pimienta y comino. Sus habitantes destacan que son unas de las mejores del departamento.

El municipio tiene una temperatura promedio de 14 grados centígrados y su economía se sustenta principalmente en las actividades agrícolas y ganaderas. Esta última representa una importante fuente de ingresos gracias a la comercialización de leche. La minería también hace parte de las actividades económicas de la región.