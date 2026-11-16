Turista denunció brutal robo en pleno centro histórico de Cartagena: le echaron gas pimienta en los ojos

Cartagena es uno de los destinos turísticos más visitados de Colombia. Sus calles coloniales, sus playas y su oferta cultural atraen cada año a viajeros nacionales y extranjeros. Sin embargo, la seguridad en algunos de sus sectores vuelve a generar preocupación, luego de que un turista denunciara haber sido víctima de un violento robo en pleno centro histórico de la ciudad.

Conozca el destino perfecto a dos horas de Santa Marta para disfrutar del fin de semana: combina naturaleza y cultura local

El caso se conoció a través de un video publicado en TikTok por la cuenta del Dr. Aristizábal, que ya supera las 44.000 reproducciones. En la grabación, el afectado contó los momentos de angustia que vivió cuando fue interceptado por delincuentes que, según su relato, utilizaron gas pimienta para quitarle una cadena.

De acuerdo con su testimonio, el hombre regresaba de un festival náutico y llegó en una embarcación al muelle de Bodeguita, ubicado frente a la Torre del Reloj. Desde allí caminó aproximadamente 20 pasos para buscar un taxi.

Aunque se encontraba en un lugar concurrido, con vehículos de transporte público y presencia policial, fue atacado cuando intentaba abrir la puerta de uno de los automóviles.

“En el momento que estoy abriendo la puerta del taxi, delante de policías, delante de 20 taxis que había, delante de mucha gente, me echan gas pimienta”, relató.

El visitante aseguró que también recibió una sustancia directamente en los ojos y que los responsables rompieron una botella para intimidar a quienes pudieran intervenir. Según explicó, la reacción de las personas que estaban alrededor fue alejarse del lugar, mientras él quedó sin poder ver durante aproximadamente 20 minutos.

En medio de la confusión, los delincuentes lograron llevarse una cadena que llevaba puesta. El afectado contó que una persona fue retenida por las autoridades, pero esta no tenía la joya. También señaló que habría participado otro individuo, quien rompió una botella cuando intentaron reclamarle por lo sucedido.

Más allá de la pérdida material, el turista expresó su preocupación por la manera en que ocurrió el ataque y por la imagen que este tipo de situaciones puede dejar entre quienes visitan la ciudad.

No ocurre en toda Colombia: la particular tradición con la que Medellín recibe la Navidad

“Yo siento que no debemos normalizar el tema de que es que tenga una cadena y en Colombia no podemos tener porque nos van a robar”, manifestó en la publicación.

Asimismo, aseguró que otras personas le han contado experiencias similares en el mismo sector, por lo que pidió a las autoridades revisar lo que está ocurriendo en los alrededores del muelle de Bodeguitas y la Torre del Reloj. Entre sus solicitudes mencionó la instalación de cámaras de seguridad y una mayor vigilancia.

Finalmente, hizo un llamado a quienes tienen previsto visitar Cartagena para que estén atentos a sus pertenencias y no bajen la guardia por encontrarse en una zona turística o con presencia de policías.