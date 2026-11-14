Conozca el destino perfecto a dos horas de Santa Marta para disfrutar del fin de semana: combina naturaleza y cultura local

El Caribe colombiano cuenta con lugares que ofrecen mucho más que sol y playa. Entre ellos se encuentra Palomino, un corregimiento del municipio de Dibulla, en La Guajira, que se ha convertido en una alternativa para los viajeros interesados en combinar el descanso, las actividades al aire libre y el acercamiento a las tradiciones de las comunidades de la región.

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Su ubicación es uno de sus principales atractivos. Desde Santa Marta, el recorrido por carretera es de aproximadamente 80 kilómetros y puede tomar cerca de dos horas, dependiendo de las condiciones del tráfico. Esta distancia permite incluirlo entre las opciones para quienes desean organizar una escapada de fin de semana sin realizar desplazamientos demasiado largos.

Palomino se encuentra en un territorio donde confluyen diferentes paisajes. Por un lado, están el mar Caribe y sus extensas playas; por otro, la cercanía con la Sierra Nevada de Santa Marta, un sistema montañoso que hace parte del entorno natural de esta zona del país.

¿Qué se puede hacer en Palomino durante una visita?

Uno de los primeros lugares que suelen visitar los turistas es su playa. Este sector cuenta con varios kilómetros de arena y espacios para caminar, contemplar el paisaje o descansar frente al mar. Las últimas horas de la tarde también son una buena oportunidad para apreciar el atardecer y recorrer la zona con menos intensidad de sol.

Sin embargo, es importante tener presente que las condiciones del mar pueden variar. En algunos sectores se presentan corrientes y oleaje fuerte, por lo que no siempre es recomendable ingresar al agua. Los visitantes deben prestar atención a las señales de seguridad y respetar las indicaciones de las autoridades y los prestadores de servicios turísticos.

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Otra de las actividades conocidas es el tubing por el río Palomino. Esta experiencia consiste en descender por el afluente sobre un neumático, mientras se observan la vegetación y los paisajes que rodean el recorrido. Es una alternativa para quienes desean conocer el destino desde otra perspectiva y realizar una actividad en contacto con la naturaleza.

También es posible encontrar caminatas ecológicas y recorridos para observar aves y conocer la diversidad de especies que habitan en este territorio. Estas actividades permiten explorar los alrededores y entender la importancia ambiental de la zona.