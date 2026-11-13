“Muere en 24 horas”: la aterradora amenaza contra Norma Vera Salazar, defensora de derechos humanos en Santa Marta

La situación de orden público en Santa Marta, Magdalena, no es la mejor. Por medio de su cuenta en la red social X, Norma Vera Salazar, defensora de derechos humanos e investigadora del conflicto armado en Colombia, denunció graves amenazas en contra de su vida.

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Según la información que se ha conocido, Vera Salazar recibió un arreglo floral con su fotografía y un mensaje que decía que iba a morir en 24 horas. “Denuncio el gravísimo escalamiento del riesgo contra mi vida como defensora de derechos humanos e investigadora en el Caribe. En la madrugada del 11 de noviembre, fue dejado un sufragio fúnebre en la terraza de mi casa en Santa Marta”, señaló Vera Salazar.

“El arreglo floral en bolsas negras contenía una impresión de mi rostro acompañada de una amenaza explícita y un ultimátum: ‘Muere 24 h’. El hallazgo fue verificado directamente por mi escolta de la UNP, Milton, antes de iniciar mi desplazamiento”, denunció.

Actualmente, Vera Salazar cuenta con protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a otras intimidaciones de las que se ha sido víctima.

“Esta intimidación extrema ocurre tras un patrón sistemático de estigmatización y hostigamiento judicial en mi contra, que incluye presiones y ataques jurídicos impulsados por Hernán Giraldo para desacreditar mis investigaciones sobre la Sierra Nevada”, afirmó.

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La investigadora sostuvo que las intimidaciones estarían dirigidas a afectar su labor de documentación y análisis sobre la presencia de organizaciones armadas y las formas de control territorial que persisten en esta región del país. “La violencia busca silenciar el análisis riguroso sobre las estructuras armadas y las continuidades de control territorial en la región”, manifestó.

Ante la gravedad de lo ocurrido, Vera Salazar hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes, identifique a los responsables y determine el origen de las amenazas.

“Exijo a la Fiscalía investigar de inmediato esta amenaza de muerte, a la UNP redoblar medidas y a los organismos de control un monitoreo efectivo. ¡La labor de defensa de derechos humanos no se detiene!”, expresó.