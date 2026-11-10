Más de mil toneladas de nitrato de amonio decomisó la Policía en Santa Marta en un operativo contra el contrabando.

Más de mil toneladas de nitrato de amonio decomisadas en Santa Marta. Foto: Policía

De acuerdo con la Policía, el resultado lo ejecutaron unidades de la Policía Fiscal y Aduanera que venían realizando las respectiva investigación.

“El procedimiento se desarrolló como resultado de labores investigativas y de perfilación desarrolladas por la policía fiscal y aduanera, lo que permitió identificar la mercancía y solicitar la correspondiente diligencia judicial”, señaló la Policía.

Agregó la autoridad que: “a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), logró la incautación de 1.100 toneladas de nitrato de amonio 31-3-3 a granel, de procedencia extranjera, durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada en la ciudad de Santa Marta”.

El nitrato de amonio es materia prima para la fabricación de explosivos, reveló la Policía. Foto: Policía

Así mismo indicó la Policía que, “de acuerdo con la información preliminar, esta sustancia podría ser utilizada como materia prima para la elaboración de ANFO, un compuesto que ha sido empleado por grupos al margen de la ley y estructuras criminales en la fabricación de artefactos explosivos improvisados, lo que resalta la importancia de fortalecer los controles para prevenir su desvío hacia actividades ilícitas que amenacen la seguridad nacional”.

Incautación de nitrato de amonio en Santa Marta. Foto: Policía

La Policía recordó que esta clase de elementos por sus complejidad y peligro requieren de un manejo especial. “Son sustancias químicas controladas que, por sus características y posibles usos, requieren especial atención de las autoridades competentes para prevenir su utilización en actividades ilícitas”, agregó la Policía.