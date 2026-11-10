Tras revelación de SEMANA de relación del ‘hacker’ Carlos Oyola con la Unad, la universidad se declara víctima

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) resultó salpicada en un escándalo, luego de que se conociera que el hacker Carlos Oyola, capturado el fin de semana pasado y quien supuestamente intentó atacar a la Registraduría Nacional en las pasadas elecciones presidenciales para garantizar el triunfo del petrismo, también violó el sistema de la universidad para sacar títulos falsos.

Capturan en Neiva a Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Foto: Gaula Militar

En medio de la polémica, la Unad emitió un comunicado tratando de mantener distancia del hacker y del escándalo. Advirtió que en este caso la universidad se declaró víctima en el proceso y presentó la denuncia contra Oyola, los falsos profesionales y personal del centro académico.

“La Unad reitera que las irregularidades relacionadas con la manipulación de su sistema de información institucional fueron detectadas y denunciadas por la propia Universidad, para el año 2021, mediante su centro especializado en ciberseguridad, que utiliza mecanismos de control y seguridad tecnológica de manera permanente y han sido implementados para proteger sus activos de información y de big data. A partir de estas alertas, la institución activó los procedimientos internos correspondientes y adoptó las medidas técnicas, académicas, administrativas y disciplinarias a que hubo lugar”, se lee en el comunicado de la Unad.

Así funcionaba el cartel de títulos falsos de la UNAD, que fue denunciado por la institución

Por esa denuncia, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra Oyola por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público y fraude procesal.

Es decir, al parecer, el mismo hacker que violó el sistema informático de la Unad habría sido reclutado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), donde estuvo contratado. Aunque se han conocido otros contratos en más entidades del Estado, algunos de esos son los denominados “corbata”, en los que no tiene que trabajar, sino cobrar a cambio de informes falsos.

El historial de Carlos Oyola, el ‘hacker’ del gobierno Petro que habría intentado cambiar resultados de la segunda vuelta

En el comunicado, la institución reiteró que “desde la mencionada fecha, la Unad ha mantenido su disposición de colaboración con las autoridades competentes y, en su condición de víctima dentro del proceso penal relacionado con estos hechos, continuará ejerciendo las acciones legales correspondientes para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, la garantía de verdad, justicia y reparación, y la protección de los intereses institucionales”.

La universidad aclara y toma distancia con el escándalo de la DNI. Advierte que este caso solo se trata de “22 estudiantes puntuales que fueron detectados y cuya denuncia presentada por la Unad fue atendida por los mecanismos de control de la Universidad e investigada por la Fiscalía”.