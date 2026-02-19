Arranca la política de gratuidad para estudiar en la UNAD: así puede aplicar

La UNAD (Universidad Nacional Abierta ya Distancia), a través de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados y el Sistema Nacional de Registro y Control Académico, anunció el inicio del proceso de inscripción de aspirantes a ser parte de la Política de Gratuidad en la Matrícula para la vigencia 2026-I periodo 16-02.

¿Qué es y cómo funciona la Política de Gratuidad?

La Política de Gratuidad es una iniciativa del Gobierno Nacional que permite cubrir el costo de la matrícula de jóvenes en condición de vulnerabilidad que cursan programas de pregrado —técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios— en las instituciones públicas de educación superior del país. Con esta medida, el Estado busca no solo reducir los obstáculos económicos que impiden el acceso a la educación superior, sino también fortalecer las oportunidades de desarrollo académico y personal de miles de estudiantes.

Requisitos

Los aspirantes interesados (nuevos y estudiantes antiguos), deberán acreditar el cumplimiento de lo siguiente:

a. No tener título de un programa profesional universitario.

b. Demostrar la pertenencia en alguno de los siguientes grupos por medio de documentos garantes de la información:

Estrato socioeconómico 1, 2, 3 o sin estrato.

Población indígena.

Población Rrom.

Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Población víctima del conflicto.

Población con discapacidad.

Comunidades campesinas.

Población privada de la libertad.

Grupos A, B o C del Sisbén IV, en cualquiera de sus subgrupos.

Fechas

La postulación y recepción de documentos a través de los correos oficiales para el proceso:

Desde 18 de febrero a partir de las 12:00 pm (medio día) al 25 de febrero de 2026 (Restricción de correo posterior a la finalización de fecha de postulación u ocupación de cupos. El proceso de postulación se debe realizar una única vez por cada aspirante).

Registro y validación por parte de los funcionarios de los requisitos documentales: Desde el 18 de febrero hasta el 28 de febrero de 2026 (No aplica novedades o cambios en la información registrada).

Desde el 18 de febrero hasta el 28 de febrero de 2026 (No aplica novedades o cambios en la información registrada). Validación de la información: Desde el 28 de febrero de 2026 hasta el 2 de marzo de 2026.

Desde el 28 de febrero de 2026 hasta el 2 de marzo de 2026. Inicio de notificación aceptación en la Política Gratuidad : Desde el 3 de marzo de 2026.

: Desde el 3 de marzo de 2026. Fecha límite de pago: Hasta el 16 de marzo de 2026 (03:00 pm).

Hasta el 16 de marzo de 2026 (03:00 pm). Inicio del periodo académico: 31 de marzo de 2026.

31 de marzo de 2026. Finalización del periodo académico: 3 de agosto de 2026.

¿Cómo postularse?

Para ser efectivo el proceso de inscripción de aspirantes a ser beneficiarios en la Política de Gratuidad, se dispusieron de cuentas de correo electrónico únicas en el centro para tal fin, las cuales estarán vigentes únicamente en las fechas anteriormente estipuladas y/o se complete la cantidad de cupos asignados por centro.

Es importante mencionar que se dará atención por orden de llegada y se tendrá en cuenta un único envió a una única cuenta de correo electrónico, el cual deberá ser al centro más cercano de su lugar de residencia.

Así mismo, para los estudiantes antiguos que estén interesados en ser beneficiarios de la política de gratuidad, deberán enviar su postulación desde el correo electrónico institucional dado con dominio @unadvirtual.edu.co (no se tendrán en cuenta desde otras cuentas de correo) para estudiantes que tengan su cuenta de correo inactiva, sin evento de matrícula desde hace un año deberán gestionar reingreso en la universidad (podrá enviar su postulación por correo personal adjuntando el FUS de reingreso debidamente diligenciado).

- Asunto del mensaje de correo: Postulación Política de Gratuidad Vigencia 2026-I 16-02.

En el cuerpo del correo electrónico se debe diligenciar los siguientes datos:

Número de documento.

Tipo documento

Nombres completos

Grupo étnico

Tipo de Discapacidad (si presenta)

Fecha de Nacimiento

País, departamento y ciudad de Nacimiento

País, departamento y ciudad de Residencia

Dirección

Teléfono

Correo principal

Correo alternativo

Estado Civil

Estrato

Centro de inscripción (Sede de la UNAD). Consulte su sede más cercana.

Programa académico al cual se postula. Consulte la oferta académica de la UNAD.

Número de registro ICFES

Puntaje ICFES

Así mismo, deberán adjuntar los siguientes documentos en formato PDF, cada uno en archivo separado y tener presente que el tamaño máximo permitido para el archivo es de 350 KB.

Fotocopia del diploma de bachiller

Fotocopia Acta de grado

Fotografía (tamaño 3x4 - Tipo documento)

Certificado del examen de estado ICFES.

Fotocopia legible del documento de identidad

Pertenencia a grupos poblacionales.

Carreras no habilitadas

Para el periodo académico 2026 I (16-02) los siguientes programas no contarán con oferta académica en primera matrícula: Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios, Tecnología en Gestión de Obras Civiles y Construcciones, Tecnología en Gestión de Transportes, Tecnología en Gestión Industrial, Tecnología en Producción Agrícola, Tecnología en Producción Animal, Tecnología en Saneamiento Ambiental, Tecnología en Desarrollo de Software, Tecnología en Logística Industrial, Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, Tecnología en Producción de Audio, Filosofía.

Así mismo, es importante tener en cuenta que, debido al proceso de admisión de los programas (Derecho, Psicología y Radiología e Imágenes Diagnósticas), estos no estarán habilitados para el proceso de inscripción.

Es importante mencionar que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD realizará el proceso de inscripción y matrícula a través de la Unidad de Registro y Control Académico de los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos, no obstante, el Ministerio de Educación Nacional será quien realice la Validación Final y aprobación del beneficio de los requisitos, por lo que el aspirante y estudiante deberá tener pleno conocimiento del proceso que se realizará durante su primera vigencia que garantizará o no la permanencia en la Política, recordando que los cupos son limitados y que se asignan según los recursos destinados por parte del Ministerio de Educación Nacional a la IES y se otorgarán en orden de llegada atendiendo al principio de igualdad de oportunidades, por lo que la solicitud de postulación no es garantía de acceder a un cupo.