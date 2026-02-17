Icetex y EAE Business School abren nuevas becas para estudiar maestrías en Barcelona

Icetex y EAE Business School Barcelona abrieron una nueva convocatoria de becas para profesionales colombianos interesados en cursar maestrías internacionales durante el ciclo académico 2026–2027.

La iniciativa contempla apoyos de entre el 50 % y el 60 % del valor de la matrícula y busca facilitar el acceso a formación de posgrado con enfoque práctico y proyección global.

Según explicó Icetex, la convocatoria incluye 10 becas dirigidas a programas presenciales en Barcelona, una de las ciudades europeas con mayor concentración de ecosistemas empresariales, tecnológicos y de innovación.

Los apoyos están orientados a fortalecer el perfil profesional de colombianos en áreas estratégicas como negocios, marketing, analítica de datos, inteligencia artificial y gestión de cadenas de suministro.

Los programas disponibles hacen parte de la oferta académica de EAE Business School Barcelona y se dictan en español.

Entre ellos, se encuentran maestrías en Management, Supply Chain Management, Marketing y Gestión Comercial, Big Data & Analytics, así como diferentes modalidades de MBA, incluido un programa con énfasis en inteligencia artificial.

Desde la institución académica destacan que la experiencia formativa va más allá del aula. De acuerdo con Marta Morcillo, directora de Negocio de la escuela, estudiar en Barcelona permite a los estudiantes vincularse a un entorno empresarial activo, con contacto directo con empresas, eventos internacionales y proyectos aplicados que fortalecen la empleabilidad.

La postulación estará abierta hasta el 23 de febrero de 2026 y los cupos son limitados. Los aspirantes deberán cumplir los requisitos académicos definidos por ambas instituciones y contar con pasaporte colombiano.