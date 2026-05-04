La ciudad ofrecerá más de 4.000 vacantes en una feria de empleo en el centro comercial Gran Estación, el próximo 7 de mayo, con la participación de empresas de varios sectores y acceso gratuito para los asistentes.

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Vacantes en Bogotá 2026 por sectores

La actividad es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo, en el marco de la estrategia “Talento Capital”.

Con esto se busca facilitar el acceso al trabajo formal y reducir las barreras de intermediación en los procesos de contratación.

Según la información oficial distrital, esta feria se realiza como parte de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y reunirá a empresas de diferentes sectores económicos que buscan cubrir perfiles variados, desde cargos operativos hasta profesionales.

Entre las áreas con mayor demanda se encuentran logística, comercio, salud, tecnología, construcción y servicios, con opciones tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primer empleo.

Las autoridades distritales han señalado que la jornada también tendrá un enfoque incluyente.

Habrá vacantes destinadas a personas con discapacidad, orientación en el lugar con apoyo de intérpretes de lengua de señas colombiana y oportunidades para mayores de 50 años.

Además, se buscan perfiles con distintos niveles de formación educativa, desde bachillerato hasta profesionales.

El acceso a la feria será gratuito y no requiere intermediarios.

Ciudadanos revisan ofertas de empleo durante una jornada de reclutamiento en Bogotá, donde se ofrecen miles de vacantes en distintos sectores económicos. Foto: Getty Images

Postulación directa y sin intermediarios en feria de empleo en Bogotá

Las entidades organizadoras han insistido en que los procesos de postulación se realizan directamente con las empresas participantes, como medida para evitar fraudes o cobros indebidos a los aspirantes.

Los asistentes deberán llevar su hoja de vida actualizada y documento de identidad.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, esta jornada forma parte de un esfuerzo más amplio por dinamizar el mercado laboral de la ciudad.

Para mayo de 2026, suma más de 5.000 oportunidades de empleo en distintas estrategias simultáneas, incluyendo ferias presenciales y convocatorias digitales.

En un contexto en el que el acceso al empleo formal sigue siendo uno de los principales retos para los ciudadanos, este tipo de eventos se ha convertido en un espacio clave de conexión directa entre empresas y buscadores de trabajo.

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El resultado de esta idea ha sido favorable, gracias a la alta participación ciudadana en cada convocatoria.

En este caso, la feria del próximo jueves 7 de mayo en Gran Estación se perfila como una de las más amplias del año en Bogotá, tanto por el número de vacantes como por la diversidad de perfiles convocados.

Esta será una de las principales apuestas públicas para impulsar la empleabilidad en la capital.