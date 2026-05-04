Hallaron muerto a otro conductor de plataforma en Bogotá: También había sido reportado como desaparecido

Los hechos de violencia en Bogotá no cesan. En la madrugada del sábado 2 de mayo fue hallado el cuerpo sin vida de un conductor de una plataforma de movilidad que había sido reportado por sus familiares como desaparecido.

Se trata de John Alexander Muñoz, un joven de 25 años, a quien encontraron muerto en su carro en la calle 48 Sur, con Carrera 10A-28, barrio Villa Gladys, localidad de Engativá.

En segundos y sin dejar rastro: el método de dos mujeres para robar autopartes en Bogotá

Información preliminar da cuenta de que Muñoz presentaba signos de violencia con arma de fuego. Sin embargo, serán las autoridades las que establezcan las causas puntuales de su deceso.

En el cartel con el que sus familiares lo buscaban se indicaba que este había salido a trabajar en su carro de color rojo, marca Chevrolet, de placas IJO 287.

Vale destacar que, en las últimas horas, otro conductor de plataforma también fue encontrado muerto en Bogotá, luego de haber sido reportado como desaparecido desde el pasado 29 de abril.

En este caso, se trató de un hombre de nombre Dario Forero, de quien sus familiares habían perdido su rastro tras salir a trabajar en su carro, un Nissan March.

A Forero, lo habían visto con vida por última vez ese 29 de abril, cerca de la Estación de TransMilenio Las Nieves, centro de Bogotá.

Su cuerpo sin vida fue hallado en el parque Islandia, exactamente en la localidad de Bosa, al sur de la ciudad, en horas de la madrugada del jueves 30 de abril.

Las causas puntuales de la muerte de Forero se desconocen y será el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de la necropsia, quien establezca a qué se debió su deceso.

El día de la desaparición de Forero, la congresista Angélica Lozano compartió a través de su cuenta en X el cartel con el que su familia lo buscaba.