El clima en Bogotá presentará variaciones a lo largo del día, combinando periodos secos en la mañana con probabilidad de lluvias en la tarde y un descenso de temperatura en la madrugada, de acuerdo con el pronóstico emitido por Hugo Rico en el marco del convenio Ideam-Idiger.

Clima en Colombia: ciudades que tendrán lluvias y dónde se mantendrá el sol

Lluvias en la tarde y descenso de temperatura en la noche

La jornada en Bogotá comenzará con condiciones relativamente estables.

Durante la mañana, el cielo estará entre parcialmente y mayormente nublado, pero con predominio de tiempo seco en la mayor parte de la ciudad.

A pesar de ello, no se descarta que hacia el final de este periodo puedan presentarse algunas lluvias aisladas, anticipando el cambio que se consolidará en la tarde.

Con el paso de las horas, la nubosidad aumentará y dará paso a un escenario más inestable. Para la tarde, se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias sectorizadas, especialmente en el occidente de la ciudad.

Las localidades de Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar figuran entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones.

Esto podría generar afectaciones puntuales en la movilidad, especialmente en corredores viales con alta circulación.

La temperatura máxima estimada alcanzará los 19 °C, manteniendo el ambiente fresco característico de la capital. Sin embargo, la sensación térmica podría descender durante los episodios de lluvia.

En la noche, aunque el cielo continuará mayormente nublado, se prevé un retorno a condiciones más estables, con predominio de tiempo seco en la mayor parte del área urbana.

Esta tendencia se mantendrá durante la madrugada, cuando el cielo pasará a estar ligeramente nublado y las precipitaciones perderán protagonismo.

El descenso de la temperatura será uno de los factores más notorios en este tramo final del día.

Se estima una temperatura mínima cercana a los 9 °C, lo que generará un ambiente frío, especialmente en zonas altas y periféricas de la ciudad.

Bogotá tendrá un día cambiante, con mañana seca, lluvias en la tarde y ambiente frío en la noche. Foto: Getty Images

Este comportamiento confirma la alta variabilidad del clima bogotano, donde en cuestión de horas pueden registrarse cambios significativos en nubosidad, lluvias y temperatura, lo que exige a los ciudadanos mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Frente a este panorama, es recomendable planificar la jornada con anticipación.

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Llevar paraguas o impermeable será clave para quienes deban movilizarse en la tarde, particularmente en sectores occidentales.

También se sugiere considerar posibles demoras en los desplazamientos por lluvias intermitentes.

Para la noche y la madrugada, el uso de ropa abrigada ayudará a mitigar los efectos del descenso térmico, especialmente en personas más vulnerables a cambios bruscos de temperatura.