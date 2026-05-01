Video dejó al descubierto al Trío del Raponazo en TransMilenio: así era como tres mujeres ejecutaban robos a usuarios

Tres mujeres señaladas de integrar el llamado Trío del Raponazo fueron capturadas este jueves 30 de abril en Bogotá, luego de ser sorprendidas tras un intento de hurto dentro del sistema TransMilenio.

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El procedimiento se llevó a cabo en la estación Escuela Militar, sobre la troncal de la calle 80, donde uniformados lograron interceptarlas cuando intentaban huir.

Según explicó la teniente coronel Maryam Moreno, “en el marco de la estrategia de Seguridad, Dignidad y Democracia, uniformados del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio capturaron a tres mujeres por el delito de hurto y lesiones personales en la estación Escuela Militar de la troncal Occidente”.

De acuerdo con la oficial, la rápida reacción de los uniformados fue clave para lograr la captura. “Los hechos se registraron cuando el centro de control y monitoreo alertó sobre un caso de hurto dentro de la estación. De inmediato, los policías se desplazaron al lugar y, gracias a su rápida reacción, lograron ubicar a tres mujeres que huían por el puente de la calle 80”, detalló.

La víctima relató que fue atacada bajo la modalidad de raponazo, una de las más frecuentes en el sistema. “Las presuntas delincuentes habían intentado despojarla de su celular mediante esta modalidad y, además, le causaron lesiones”, indicó Moreno. Debido a esto, la mujer tuvo que ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Durante el procedimiento de registro, las autoridades encontraron en poder de una de las capturadas un arma cortopunzante.

“A una de ellas le fue hallada un arma cortopunzante”, confirmó la comandante, quien además precisó que las tres mujeres fueron dejadas a disposición de la autoridad competente y presentan antecedentes por hechos similares.

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El caso se da en medio de la creciente preocupación por la inseguridad en TransMilenio, donde los usuarios han denunciado un aumento en los hurtos durante 2026. Estaciones como Calle 100, Portal del Norte, Avenida Jiménez y Ricaurte han sido identificadas entre las más críticas por la alta incidencia de estos delitos.

Frente a este panorama, el sistema ha anunciado nuevas medidas para reforzar la seguridad, entre ellas la implementación de inteligencia artificial y el fortalecimiento del sistema de cámaras de vigilancia. Estas herramientas buscan identificar comportamientos sospechosos, anticipar delitos y mejorar la capacidad de reacción de las autoridades dentro del sistema de transporte masivo.