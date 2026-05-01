Karol G, incrédula por lograr ‘sold out’ en varias partes del mundo con el ‘Tropitour’: “Mi corazón se quiere explotar”

Varias fechas lograron un mismo resultado: lleno total. Así se resume lo que pasó en Bogotá y en otras ciudades con la nueva gira Viajando Por El Mundo Tropitour, donde Karol G agotó en tiempo récord las entradas para sus conciertos.

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La respuesta del público fue inmediata. Miles de fans hicieron fila por horas para poder comprar sus boletas y aseguraron lo que promete ser varias noches históricas en diferentes partes del mundo.

No es solo un éxito en taquilla, es otra muestra del fenómeno musical en el que se ha convertido la cantante paisa y del vínculo que tiene y perdura con sus fans tanto en Colombia como en otros países.

El sold out aunque resonó más en la tierra natal de la cantante, se repite en varias ciudades del mundo incluidas en la gira, lo que terminó emocionando a la cantante.

A través de sus redes sociales, compartió un mensaje en el que dejó su gran agradecimiento y también su actitud: no da nada por sentado y sigue enfocada en conquistar nuevos escenarios y más público.

Con esta gira, que se considera la más ambiciosa de su carrera hasta ahora, luego de su espectacular paso por Coachella.

Karol G lleva su propuesta a estadios de diferentes países y reafirma el lugar que ocupa hoy como una de las figuras latinas más fuertes en el mundo entero.

“Ayer salimos con las ventas generales de Viajando por el mundo, Tropitour, y mi corazón se quiere explotar... no puedo creer que estamos haciendo hasta 3 y 4 estadios por lugares", escribió inicialmente en su post.

La cantante antioqueña se mostró bastante sorprendida al ver que sus fanáticos siguen a su lado con el paso de los años: “Es una locura ver cómo la familia ha crecido... como siguen ahí conmigo, fieles y presentes en cada paso”.

Por último, Karol G dio las gracias a todas las personas que compraron boletas para su tour y afirmó que tiene planeado un show que va a sorprender.

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“De verdad estoy más que agradecida por ese amor infinito que siempre me dan y no doy nada por sentado, así que prepárense! Porque si crees que ya lo has visto todo, recuerda que la Bichota siempre te sorprende ¿Quienes listos?“, concluyó.

En su post, sus fans le dejaron comentarios de apoyo donde le afirman que están listos para ir con ella al Tropitour: “Preparada mi reina hermosa”; “Me quiero ir contigo”; “Mi maleta de 23 kg y yo estamos más que listas”; “Va a poner a bailar al mundo entero”; “No es locura... es historia lo que estás haciendo”, son algunos de los comentarios.