’El diablo viste a la moda 2’ es acusada de racismo, piden boicot en salas de cine

A pocos días de su estreno mundial, The Devil Wears Prada 2 ya enfrenta una tormenta de críticas que la tildan de racista, con acusaciones de “racismo antiasiático flagrante” desatadas por el personaje de Jin Chao, interpretado por la actriz chino-estadounidense Helen J. Shen, como una ejecutiva estereotipada y “perezosamente caricaturesca”.

Internautas asiáticos y críticos en redes como Reddit han estallado en indignación, argumentando que el rol refuerza clichés dañinos sobre la comunidad, como acento exagerado y ambición desmedida, lo que ha generado un llamado a boicotear la película en salas de cines en todo el mundo.

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La secuela lanzada el 30 de abril reúne al elenco estelar original con Anne Hathaway retomando a Andy Sachs, Stanley Tucci en su rol de Nigel, Meryl Streep como la temida Miranda Priestly y Emily Blunt como Emily Charlton, junto a novedades como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux y Lucy Liu. Dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, la cinta explora la lucha por la supervivencia de las revistas impresas en la era digital.

Las acusaciones de racismo opacan el legado de la película original, que en 2006 recaudó 326 millones de dólares mundiales y se coronó como la comedia romántica más taquillera de Disney hasta la fecha.

Nuevo álbum

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Maluma vuelve a ilusionar a sus seguidores luego de anunciar el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, Loco x volver, el próximo 15 de mayo de 2026, un proyecto que el antioqueño describe como el más personal de su carrera, tras más de dos años de trabajo intenso.

El anuncio, realizado a través de un emotivo video de Instagram que ya supera los tres millones de vistas, incluye colaboraciones de alto voltaje como la explosiva 1+1 con la puertorriqueña Kany García, el vallenato urbano Botero junto a Arcángel y NTG, y el conmovedor Pa’ la seca con Ryan Castro. Pero el track más emotivo es Con el corazón, un homenaje póstumo al querido Yeison Jiménez, fallecido en enero de 2026, grabado semanas antes de la tragedia y que fusiona reguetón con música popular colombiana.

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Este regreso llega tres años después de Don Juan y promete una mezcla de géneros que rinde tributo a las raíces paisas, con un videoclip del tema titular que muestra la vida cotidiana de Medellín y su gente. Maluma, visiblemente nervioso en su anuncio, confesó: “Estoy nervioso, pero quiero hacer este video de la forma más natural”, lo que ha desatado euforia entre sus fanáticos en redes. Con 14 canciones, el disco se perfila como un hito en su trayectoria, consolidando al Pretty Boy como el rey del crossover latino en un 2026 cargado de expectativas.

Comprometidos

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Los rumores sobre un posible matrimonio entre el cantante Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz no paran de crecer. El detonante más reciente fue cuando Kravitz, de 37 años, fue fotografiada besando al cantante de 32 años en las calles de Londres, luciendo un impresionante anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo. Fuentes cercanas a la pareja, citadas por las revistas Page Six y People, aseguran que ambos ya habrían compartido la noticia con un círculo íntimo, aunque siguen manteniendo un perfil bajo tras ocho meses de una relación discreta.

Styles llega a este capítulo tras su divorcio de Olivia Wilde en 2022 y breves romances con Taylor Russell y la productora Ella Kenny. Por su parte, Kravitz, hija del legendario cantante Lenny Kravitz, ya se había casado con Karl Glusman en 2019 y se divorció en 2021.

Contra la IA

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La exitosa cantante Taylor Swift ha dado un paso al frente contra la inteligencia artificial luego de solicitar el registro de su voz e imagen como marcas comerciales ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. La iniciativa, presentada a través de su compañía TAS Rights Management, tiene como objetivo blindar su identidad digital contra deepfakes, contenidos sintéticos no autorizados, imágenes pornográficas falsas y uso no autorizado en campañas políticas.

Entre las solicitudes destacan dos marcas sonoras con las frases “Hey, it’s Taylor Swift” y “Hey, it’s Taylor”, extraídas de sus presentaciones en The Eras Tour, junto a una marca visual de ella con una guitarra rosa, body iridiscente y botas plateadas. La acción legal de la cantante le permitirá demandar imitaciones “confusamente similares” en el futuro y también sentar un precedente entre el gremio de artistas. Junto con Swift se suma el actor Matthew McConaughey, quien registró ocho marcas en 2025.

Dejó la grabación

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La actriz británica Helena Bonham Carter, reconocida por interpretar a Bellatrix Lestrange en la saga de Harry Potter y en diversas películas de Tim Burton, abandonó la cuarta temporada de The White Lotus apenas nueve días después del inicio de las grabaciones, en la Riviera Francesa, donde se desarrolla la trama con locaciones en Cannes, Saint-Tropez, Mónaco y París.

La salida, confirmada por HBO, se debió a que el personaje creado por Mike White para la actriz británica “no encajaba una vez en el set”, lo que obligó a reescribir el rol por razones creativas. La producción, que se extenderá hasta octubre, avanza con un elenco estelar que incluye a Vincent Cassel, Caleb Jonte Edwards y Max Greenfield, entre otros.

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Laura Dern, ganadora del Emmy y reconocida por su participación en Big Little Lies, se incorpora como reemplazo con un personaje diseñado especialmente para ella, en un giro que revitaliza el casting a menos de una semana de la sorpresa de la salida de Bonham. La serie, un fenómeno de HBO, espera estrenar esta temporada a comienzos de 2027, tras el éxito de las anteriores.

La tercera acumuló 2,4 millones de espectadores en su estreno, superando el 57 por ciento de la segunda, con 1,5 millones, y el 155 por ciento de la primera, con 944.000.

Ambiente tóxico

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Lisa Kudrow destapó la realidad detrás de haber formado parte de la exitosa comedia Friends. En una entrevista en The Times London, la actriz reveló el lado oscuro del rodaje de la popular serie, marcado por un ambiente tóxico en el que los guionistas, en su mayoría hombres, creaban un clima “cruel y brutal” con insultos directos cuando olvidaba líneas. Kudrow aseguró que fue atacada con comentarios como: “¿Es que la zorra no sabe leer?”, así como sesiones nocturnas llenas de apuntes sexuales explícitos sobre Jennifer Aniston y Courteney Cox.

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La actriz que interpretó a Phoebe confesó que, aunque pragmática, toleraba las dinámicas machistas, porque “esos tipos se quedaban hasta las tres de la mañana escribiendo”, pero admitió que “ocurrían cosas desagradables” tras bambalinas, desde presiones extremas hasta chistes subidos de tono que contrastan con la calidez de la sitcom. Friends acumuló 256 nominaciones a premios, ganando 65 trofeos, incluyendo seis Emmy como mejor serie de comedia y galardones para Kudrow y Aniston. En Netflix alcanzó a generar 16 millones de visualizaciones diarias. La serie, emitida entre 1994 y 2004, revolucionó las sitcoms y sigue rompiendo récords en streaming, donde algunos episodios sobrepasan los 100 millones de visualizaciones acumuladas, consolidándose como un fenómeno cultural imbatible tres décadas después.