‘The White Lotus’ ha empezado el rodaje de su temporada más cinéfila; estos son los detalles inéditos de la producción

The White Lotus, la sátira social de HBO que disecciona las locuras de la élite en paraísos vacacionales, arrancó la grabación de su cuarta entrega con un cambio radical de escenario: la deslumbrante Costa Azul.

Creada, escrita y dirigida por Mike White, esta serie ganadora de múltiples premios Emmy ha revolucionado el drama con su mezcla de humor negro, misterio y crítica al privilegio.

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La cuarta temporada de la serie original de HBO ganadora del Emmy, ‘The white lotus', creada por Mike White, ha comenzado su rodaje en la Riviera Francesa. Foto: HBO Max

The White Lotus debutó en julio de 2021 ambientada en un resort de lujo en Hawái. Sigue a un grupo de huéspedes privilegiados y empleados del hotel durante una semana caótica, marcada por tensiones raciales, adicciones y un cadáver flotando al inicio.

La temporada rompió récords, acumuló 1.2 millones de espectadores en su estreno en HBO y superó los 5.5 millones en streaming global en las primeras semanas, según datos de Warner Bros.

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‘The white lotus' ahora será en Francia. Foto: HBO Max

La temporada dos, estrenada en octubre de 2022, se trasladó a un White Lotus en Taormina, Sicilia, explorando infidelidades, chantajes y venganzas con un tono más erótico y mafioso. La entrega alcanzó 4.1 millones de espectadores en su premiere, un 66 % más que la primera, y 11 millones de vistas globales en streaming en un mes.

La tercera temporada, estrenada en febrero de 2025, se mudó a un resort en Phuket, Tailandia, profundizando en espiritualidad falsa, sectas y mortalidad con un elenco renovado: Parker Posey como Victoria, Jason Isaacs como Grayson, Leslie Bibb como Kate, Dom Hetrakul como Gaitok, Tayme Thapthimthong como Valentin, Aimee Lou Wood como Sophia, Blackpink’s Lisa como Mook, Scott Glenn como Peter y Natasha Rothwell regresando como Belinda.

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La familia Ratliff se trae unos cuántos líos debajo de la superficie. Todos estallarán. Foto: Fabio Lovino / HBO

La más reciente entrega rompió todos los moldes con 5.3 millones en el estreno lineal, 25 millones de vistas globales en 24 horas en Max y un total de 100 millones de streaming hours en la primera semana, superando a Succession en picos de HBO.

Ganó siete Emmys, con críticas alabando su evolución hacia lo místico.

Hablamos de la cuarta temporada de la serie original de HBO. Foto: HBO Max

El 15 de abril de 2026, HBO anunció que las cámaras ruedan para la cuarta temporada en la Riviera francesa. Filmada en Cannes, St. Tropez, Mónaco y París, aunque la trama se centra en la Costa Azul, sigue a nuevos huéspedes y empleados durante una semana en el Festival de Cine de Cannes. El White Lotus du Cap será el Airelles Château de la Messardière, y el White Lotus Cannes, el Hôtel Martínez. Mike White escribe, dirige y produce ejecutivo con David Bernad y Mark Kamine.

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El elenco confirmado es de lujo. Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, Nadia Tereszkiewicz, Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Pérez, Ben Schnetzer y Laura Smet.

La cuarta temporada promete sátira al glamour cinematográfico, con los típicos giros letales de la serie.