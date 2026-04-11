HBO revivió las muertes más impactantes de ‘Juego de Tronos’ y dio resumen de los momentos más dramáticos de la serie

Juego de tronos es una historia cargada de poder, traiciones y alianzas que se cruzan en un mundo ficticio donde varias familias nobles pelean por quedarse con el control del Trono de Hierro.

Todo arranca en el continente de Westeros, un lugar donde el honor muchas veces choca con la ambición, y donde nadie tiene el puesto asegurado.

‘El caballero de los Siete Reinos’ hace historia con su episodio 5: los fans se rinden ante el spin-off

A medida que avanza la trama, los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles que cambian por completo el rumbo de sus vidas.

La serie mezcla política, guerra y elementos fantásticos como dragones y fuerzas oscuras que amenazan desde el norte. En medio de ese caos, cada casa juega su propio juego, mientras el peligro crece tanto dentro como fuera de los reinos.

Lo que la hizo tan popular fue justamente eso: giros inesperados, personajes complejos y una historia donde literalmente cualquiera podía caer en cualquier momento.

¿Quién se quedará con el trono de Game of Thrones?

HBO publicó escena de ‘Juego de tronos’ llena de ‘spoilers’

Ahora, más de una década después de su estreno en abril de 2011, HBO volvió a poner la serie en conversación luego de publicar hace un día un video de dos minutos que recopila algunas de las muertes más impactantes y recordadas de los personajes que marcaron la historia.

“Algunas nos rompieron el corazón... otras nos hicieron alzar la copa, ¿qué muerte de #JuegodeTronos te marcó más a ti? #GoT15″, escribieron en el video publicado en su canal oficial de YouTube, despertando así la conversación entre los fanáticos de la historia.

Creador de ‘Game of Thrones’ soltó mala noticia sobre futuro de la historia; hizo inesperada confesión: “No estoy de humor”

Al inicio del video, lo primero que hacen es advertir que el clip contiene muchas escenas spoiler que pueden dañar la trama si alguien que jamás ha visto la serie hasta ahora la está disfrutando. “15 años de Juegos de Tronos: 15 muertes que nunca olvidaremos”, escriben también en el video antes de empezar a mostrar uno a uno los decesos que marcaron la narrativa de esta historia.

Sinopsis de ‘Juego de Tronos’

La serie nos sitúa en Invernalia, uno de los siete reinos del continente de Poniente. Tras un largo verano, Lord Eddard ‘Ned’ Star, señor de Invernalia, es llamado a ocupar el cargo de Mano del Rey. Se verá obligado a dejar su tierra para unirse a la corte del rey Robert Baratheon ‘El Usurpador’, señor de los Siete Reinos, hombre díscolo y otrora un gran guerrero.

Pronto, los principios y la ética de Ned Stark chocarán con la forma de vida del rey Baratheon, pero incluso más con la de los Lannister, una de las siete familias más importantes del reino, de la cual la reina Cersei Lannister proviene. No menos tormentosa será la relación con su hermano Jaime Lannister y el enano Tyrion.