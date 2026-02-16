Este domingo, 15 de febrero, quedará grabado en la memoria de los fanáticos de Poniente con el quinto episodio de El caballero de los Siete Reinos el cual desató una ola de euforia en redes y plataformas de streaming, consolidando al spin off como un hito en el universo de Juego de Tronos.

Con ratings muy positivos y debates encendidos, este capítulo no solo rompió récords de visualizaciones en HBO Max, sino que capturó el alma brutal y humana de las novelas de George R. R. Martin.​

‘El caballero de los Siete Reinos’ hace historia con su episodio 5: los fans se rinden ante el spin-off Foto: HBO Max

El caballero de los Siete Reinos, estrenada el pasado 18 de enero en HBO y HBO Max, adapta las novelas cortas Cuentos de Dunk y Egg, ambientadas 90 años antes de Juego de Tronos. Sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto, un caballero errante de origen humilde interpretado por Peter Claffey, y su escudero Egg, un joven príncipe Targaryen disfrazado de plebeyo. Juntos recorren los Siete Reinos enfrentando torneos sangrientos, intrigas nobiliarias y dilemas éticos en una era de dragones menguantes y casas en pugna.

Hasta febrero de 2026, la primera temporada cuenta con cinco episodios emitidos de un total de seis, emitidos semanalmente a las 10:00 p.m. por HBO Max. La producción ejecutiva recae en Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris y Sarah Bradshaw, expandiendo el universo con un enfoque íntimo y épico: la historia de quienes caminan entre leyendas sin saber que se convertirán en una.​

La serie ha sido un éxito arrollador en HBO Max Latinoamérica y global. El piloto acumuló 12.5 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, mientras el episodio 3, con su torneo introductorio, alcanzó 15.2 millones.

El episodio 5, En nombre de la Madre, explotó con 18.7 millones de vistas en el mismo lapso, superando incluso picos de La casa del dragón y posicionándose como el capítulo más visto de cualquier spin off de Juego de Tronos hasta la fecha.

La temporada completa suma ya 65 millones de horas vistas, con un crecimiento del 40 % semanal en la región.​

En su quinto capítulo, El caballero de los Siete Reinos profundiza en el lugar que Dunk y Egg empiezan a ocupar dentro de Westeros. Lo que hasta ahora era aprendizaje se convierte en exposición: sus decisiones ya no pasan desapercibidas. Como señala Ira Parker, showrunner y productor ejecutivo, la serie explora “qué significa ser un caballero cuando nadie está mirando”. Esa reflexión atraviesa la historia y pone el foco en cómo se define un caballero a partir de lo que hace, incluso cuando no hay reconocimiento ni público.​

El episodio adapta el épico Juicio de Siete en el torneo de Vado Ceniza: Dunk, herido de muerte, defiende su honor junto a seis campeones contra el equipo de Aerion.

Con 9.8/10 en IMDb y un total de 27.000 votos, el episodio eclipsa hitos de Juego de Tronos y Breaking Bad, desatando análisis en YouTube y Reddit sobre referencias literarias y brutalidad medieval.

Todas las temporadas de Juego de Tronos y las dos primeras de La casa del dragón están en HBO Max, junto al podcast oficial en su canal de YouTube Latinoamérica.