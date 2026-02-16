HBO hoy: estas son las series y películas que llegan a la plataforma este lunes 16 de febrero

En un lunes que promete maratones inolvidables, HBO Max refresca su catálogo con estrenos frescos que van desde dramas latinoamericanos cargados de pasión hasta thrillers que mantienen al espectador al borde del asiento.

Este mes HBO Max lanza contenidos variados para todos los gustos, justo cuando el fin de semana largo deja a miles buscando opciones en casa.

Como agua para chocolate

Como agua para chocolate, capítulo 1, segunda temporada Foto: HBO Max

La joya de la corona este mes es el estreno de la segunda temporada de Como agua para chocolate, la serie que adapta la novela icónica de Laura Esquivel y que ha conquistado a audiencias en México, Colombia y más allá.

La trama retoma la historia de Tita de la Garza, una joven atrapada en las tradiciones familiares que encuentra refugio en la cocina, donde sus emociones se convierten en sabores irresistibles; esta nueva entrega explora los días posteriores al final lleno de suspenso de la primera temporada, intensificando el romance prohibido con Pedro y las tensiones con su tiránica madre.

El elenco estelar incluye a Gabriela Muñoz en el rol protagónico de Tita, acompañada por Andrés Almeida como Pedro, Mayrín Villanueva como la antagonista Elena y un reparto coral con talentos como Claudia Ramírez y Otto Sirgo, quienes regresan con madurez actoral.

La serie acumula récords impresionantes: la primera temporada superó las 25 millones de visualizaciones globales en sus primeras cuatro semanas, posicionándose como el estreno original latino más visto de HBO Max en 2025, con picos de 8 millones solo en Colombia y México.

Cada episodio dura alrededor de 50 minutos, perfecto para un maratón sin interrupciones. Esta producción no solo celebra la cultura mexicana, sino que resuena en Latinoamérica por su retrato de amores imposibles y empoderamiento femenino.​

Otras novedades

Aunque Como agua para chocolate acapara titulares, HBO Max suma otros títulos para diversificar la oferta. Destaca Vecinos, un documental que sigue las vidas caóticas de residentes en un barrio en Estados Unicos revelando secretos, peleas y alianzas inesperadas.

Entre los estrenos de este mes en la plataforma de streaming se encuentran:

Final de temporada de El caballero de los siete reinos el 22 de febrero

el 22 de febrero Portobello : 20 de febrero

: 20 de febrero Paddington 2 : 27 de febrero.

: 27 de febrero. Murder In Glitterball City : 19 de febrero.

: 19 de febrero. Jurassic World, Renace: 20 de febrero.

En Colombia, donde HBO Max cuenta con más de 5 millones de suscriptores activos, estos estrenos coinciden con un pico de uso post-Carnaval de Barranquilla, según datos de Parrot Analytics. “Como agua para chocolate” lidera las demandas con un rating de demanda 45% superior al promedio, impulsada por su herencia cultural compartida en la región andina.