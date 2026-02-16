Creador de ‘Game of Thrones’ soltó mala noticia sobre futuro de la historia; hizo inesperada confesión: “No estoy de humor”

Game of Thrones se consolidó como uno de los proyectos más influyentes y comentados del universo del streaming a nivel mundial, gracias al enorme impacto que generó en la audiencia a lo largo de los años. La serie logró atrapar al público por la intensidad de su narrativa, inspirada en la obra literaria de George R. R. Martin, en la que se entrelazan ambición, traición, amor y rivalidades profundas que despiertan emociones encontradas en torno a cada personaje.

Desde su estreno, esta producción fue tema recurrente en la prensa internacional, posicionándose como una tendencia dominante tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales. El fenómeno creció temporada tras temporada, alimentado por debates, teorías y reacciones que mantuvieron a millones de fanáticos atentos a cada giro de la historia.

La serie contó con un total de ocho temporadas que cautivaron a una audiencia global. Las primeras seis estuvieron compuestas por diez episodios cada una, mientras que las dos últimas presentaron un formato reducido, con siete y seis capítulos respectivamente, una decisión que también generó conversación y opiniones divididas entre los seguidores. Aun así, Game of Thrones dejó una huella imborrable en la cultura popular y se convirtió en un referente indiscutible de la ficción televisiva contemporánea.

Sin embargo, para ningún fanático es un secreto que la serie fue basada en los libros del escritor, quien nunca terminó el último y dejó al aire lo que pasaría con los personajes. Esto hizo que la producción tomara decisiones y enfocara sus caminos a un final que no gustó mucho.

Ante la espera de que concluya Vientos de invierno, George R. R. Martin concedió una entrevista a The Hollywood Reporter y soltó malas noticias para su fanaticada. El autor fue contundente en que su tiempo era reducido, por lo que no sabía qué pasaría con este libro.

El famoso aseguró que había instantes en los que no tenía humor, por lo que frenaba dicho contenido. Allí apuntó que debía salir de pendientes, ya que se había retrasado mucho.

“Tengo que escribir más de Dunk and Egg. Se supone que también habrá otro libro de ‘Fuego y sangre’. Creo que si logro quitarme algunas de estas cosas de encima, podría terminar ‘Vientos de invierno’ muy pronto. Me han dejado claro que Winds es la prioridad, pero… no sé. A veces no estoy de humor”, dijo.

“Estoy muy retrasado en todo”, agregó.

George R. R. Martin, autor de Juego de Tronos. Foto: AFP

Adicional a esto, durante la charla, el escritor puso el ejemplo de Frank Herbert, de Dune, quien terminó sus libros pese a no querer hablar más del tema.

“Ya no le gustaba Dune y no quería escribir más libros sobre ello, pero se sentía atrapado por el éxito de Dune, así que siguió escribiéndolo”, indicó.

Sobre si dejaría todo este camino, el famoso mencionó: “Odiaría eso. Me parecería un fracaso total. Quiero terminar”.