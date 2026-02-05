Televisión

El fin de una era en HBO: confirman cuántas temporadas tendrá ‘House of the Dragon’

La producción cerrará con cambios inesperados a lo largo del tiempo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

5 de febrero de 2026, 4:27 p. m.
House of the Dragon
House of the Dragon Foto: HBO - House of the Dragon

Con el paso del tiempo, House of the Dragon logró posicionarse como una de las series más comentadas y exitosas de los últimos meses, gracias al impacto de la historia que planteó desde sus primeros episodios. La producción de HBO, hoy conocida como Max, revitalizó el interés de los seguidores de Game of Thrones al situar su relato muchos años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, la célebre madre de los dragones.

Ahora, los fanáticos se alistan para una nueva etapa de la trama, en la que los acontecimientos tomarán giros decisivos y permitirán conocer el destino de una de las casas más poderosas de Poniente. La primera temporada llegó a su fin el 23 de octubre de 2022, dejando en sus episodios finales escenas memorables que dieron inicio a los hechos más representativos de la trágica Danza de los Dragones.

En cuanto a la segunda temporada, llegó a su cierre el 4 de agosto de 2024, dejando un sinsabor con todo lo que ocurrió a lo largo del relato. Los espectadores criticaron el desarrollo de la historia, teniendo en cuenta cambios que le hicieron a personajes y escenas puntuales.

Olivia Cooke confesó cuál fue su escena más complicada en ‘House of the Dragon’: “Muy fuerte”

En medio de la espera por la tercera entrega de la famosa serie de HBO, se destapó cuántas temporadas tendrá el relato de la familia Targaryen. De hecho, fue Casey Bloys, CEO de HBO, quien confirmó en qué instante llegará a su final.

Arcadia

Divertida, tierna, graciosa: Catherine O’Hara iluminaba la pantalla cada vez que aparecía

Televisión

HBO revela el catálogo de estrenos para todo febrero de 2026: estas son las series y películas más destacadas

Televisión

Vuelve Hawkins: Stranger Things confirma nueva serie para abril: de esto trata ‘Relatos del 85’

Televisión

Anya Taylor-Joy regresa a la televisión y sorprende con su papel en la inesperada ‘Lucky’, de Apple TV

Televisión

Estrenos de la semana: todo lo nuevo en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max

Televisión

Bridgerton Temporada 4: se revela tráiler oficial y fecha de estreno

Televisión

Netflix sorprende con decisión y anuncia que transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda BTS

Cultura

Freddie Fox sobre la magia de ‘House of the Dragon’: “Nos devuelve al placer de ser niños en un marco muy adulto”

Televisión

House of the Dragon 2: ¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios?

Gente

‘House of the Dragon’: así fue el estreno de la segunda temporada de la aclamada serie

Según la integrante de la plataforma digital, la serie terminará con su cuarta temporada, despejando cualquier especulación que apuntaba a cinco o seis entregas. La decisión se habría tomado por las evidentes tensiones que se dieron entre George R.R. Martin, creador de los libros, y Ryan Condal, showrunner del proyecto.

Rhaenyra y Daemon Targaryen, dos que no siempre se miran a los ojos, especialmente por la envidia de él, que hubiera querido ser rey.
Rhaenyra y Daemon Targaryen, dos que no siempre se miran a los ojos, especialmente por la envidia de él, que hubiera querido ser rey. Foto: cortesía Max / HBO

“La idea ha sido seguir la historia de los Targaryen hasta su desenlace natural”, dijo Bloys en una entrevista.

A pesar de que los fanáticos anhelan que la trama se cuente al pie de la letra, algunos cambios incomodaron a grandes voces. Con el cierre en la cuarta temporada, se conoció que aún hay desconcierto sobre cuántos capítulos tendrá el final, pues normalmente eran de ocho o diez.

Sin embargo, todo parece indicar que esta última sería de muchos más y se extendería para dar la conclusión acorde con los libros.

Más de Televisión

Catherine O’Hara se destinguió entre sus amigos por tener un gran sentido del humor.

Divertida, tierna, graciosa: Catherine O’Hara iluminaba la pantalla cada vez que aparecía

House of the Dragon

El fin de una era en HBO: confirman cuántas temporadas tendrá ‘House of the Dragon’

Estrenos en octubre en HBO Max

HBO revela el catálogo de estrenos para todo febrero de 2026: estas son las series y películas más destacadas

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Noah Schnapp as Will Byers, Finn Wolfhard as Mike Wheeler, and Winona Ryder as Joyce Byers in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

Vuelve Hawkins: Stranger Things confirma nueva serie para abril: de esto trata ‘Relatos del 85’

Lucky da una muestra de Anya-Taylor Joy

Anya Taylor-Joy regresa a la televisión y sorprende con su papel en la inesperada ‘Lucky’, de Apple TV

Estas son algunas de las películas que se integraron al catálogo para el fin de semana en las plataformas de streaming.

Estrenos de la semana: todo lo nuevo en Netflix, Disney+, Prime Video y HBO Max

Este es el tráiler oficial de la cuarta temporada de la serie de Netflix.

Bridgerton Temporada 4: se revela tráiler oficial y fecha de estreno

BTS confirma dos conciertos en Colombia para 2026; estos serían los precios de las entradas

Netflix sorprende con decisión y anuncia que transmitirá en vivo concierto de retorno de la banda BTS

Amanda Seyfried es Nina Winchester y Sydney Sweeney es Millie Calloway en 'The Housemaid.' Foto: cortesía Lionsgate

‘La empleada’: ¿en qué plataforma de streaming se podrá ver el nuevo thriller psicológico de Sydney Sweeney?

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Estrenos que llegarán a Netflix la primera semana de febrero de 2026

Noticias Destacadas