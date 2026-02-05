El fin de una era en HBO: confirman cuántas temporadas tendrá ‘House of the Dragon’

Con el paso del tiempo, House of the Dragon logró posicionarse como una de las series más comentadas y exitosas de los últimos meses, gracias al impacto de la historia que planteó desde sus primeros episodios. La producción de HBO, hoy conocida como Max, revitalizó el interés de los seguidores de Game of Thrones al situar su relato muchos años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, la célebre madre de los dragones.

Ahora, los fanáticos se alistan para una nueva etapa de la trama, en la que los acontecimientos tomarán giros decisivos y permitirán conocer el destino de una de las casas más poderosas de Poniente. La primera temporada llegó a su fin el 23 de octubre de 2022, dejando en sus episodios finales escenas memorables que dieron inicio a los hechos más representativos de la trágica Danza de los Dragones.

En cuanto a la segunda temporada, llegó a su cierre el 4 de agosto de 2024, dejando un sinsabor con todo lo que ocurrió a lo largo del relato. Los espectadores criticaron el desarrollo de la historia, teniendo en cuenta cambios que le hicieron a personajes y escenas puntuales.

En medio de la espera por la tercera entrega de la famosa serie de HBO, se destapó cuántas temporadas tendrá el relato de la familia Targaryen. De hecho, fue Casey Bloys, CEO de HBO, quien confirmó en qué instante llegará a su final.

Según la integrante de la plataforma digital, la serie terminará con su cuarta temporada, despejando cualquier especulación que apuntaba a cinco o seis entregas. La decisión se habría tomado por las evidentes tensiones que se dieron entre George R.R. Martin, creador de los libros, y Ryan Condal, showrunner del proyecto.

Rhaenyra y Daemon Targaryen, dos que no siempre se miran a los ojos, especialmente por la envidia de él, que hubiera querido ser rey. Foto: cortesía Max / HBO

“La idea ha sido seguir la historia de los Targaryen hasta su desenlace natural”, dijo Bloys en una entrevista.

A pesar de que los fanáticos anhelan que la trama se cuente al pie de la letra, algunos cambios incomodaron a grandes voces. Con el cierre en la cuarta temporada, se conoció que aún hay desconcierto sobre cuántos capítulos tendrá el final, pues normalmente eran de ocho o diez.

Sin embargo, todo parece indicar que esta última sería de muchos más y se extendería para dar la conclusión acorde con los libros.