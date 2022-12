Olivia Cooke confesó cuál fue su escena más complicada en ‘House of the Dragon’: “Muy fuerte”

House of the Dragon se convirtió en una de las producciones más comentadas y esperadas de HBO para 2022. Su llegada a la pantalla chica cautivó a millones de personas, quienes no ocultaron su emoción al conocer la historia de la famosa ‘Danza de dragones’, la cual partió en dos todo el linaje de la familia Targaryen.

Con una primera temporada cargada de ideas, imaginarios, líneas dicientes, momentos épicos y actuaciones magistrales, los fanáticos se preparan para lidiar con la ausencia de la serie durante 2023, teniendo en cuenta que la producción ya reveló cuándo se estrenará la siguiente entrega.

En medio de todo el auge que tomó el tema en plataformas digitales, medios internacionales y redes sociales, algunos portales se enfocaron en conocer detalles de los rodajes y el trabajo que se llevó a cabo en este proyecto. Vader News mencionó declaraciones que brindó Olivia Cooke, intérprete de Alicent Hightower en House of the Dragon, sobre su participación en la serie, enfocándose en la escena más difícil que grabó.

Según registró el portal, para Cooke el momento más complejo de plasmar en las cámaras fue cuando su personaje descubrió que su hijo, Aegon, violó a una de las sirvientas del castillo. Al enterarse de esto, la reina va camino a los aposentos de su primogénito para reclamarle y hacerlo caer en cuenta del problema en el que estaba.

Al ver que su hijo no reaccionaba y no se percataba de la situación, Alicent lo golpea en el rostro y se muestra afligida por los comportamientos del que se convirtió después en el heredero al trono.

“Creo que el episodio ocho, la escena con Dyana donde me dice que mi hijo la violó… y luego también tuve que golpear a Tom Glynn-Carey (intérprete de Aegon Targaryen) muy fuerte en la escena. Fue de lo más difícil del programa para mí”, dijo Olivia.

“Al inicio obviamente por la trama y la historia que cuenta, pero luego porque golpear a alguien no es lo mío”, agregó.

No obstante, es importante recordar que, meses atrás, Olivia Cooke concedió una entrevista a Variety sobre su trabajo en House of the Dragon, hablando sobre el futuro de su personaje y una incómoda escena que realizó con Matthew Needham, intérprete de Larys Strong. En aquel episodio se observa al hombre soltando información sobre espías en el castillo, por lo que la Alicent Hightower le muestra los pies y él comienza a estimularse sus partes íntimas.

“¿Quién tenía el poder real en esa escena, Alicent o Larys?”, le preguntaron a la actriz.

“Ella sabe lo que Larys puede hacer, lo poderoso que es y cómo no vacilará en matar a toda su familia para poder progresar en la corte. La dinámica cambia ligeramente todo el tiempo en la escena. Probablemente él tiene más peso. Es difícil, porque ella no tiene más remedio que estar de acuerdo con muchas de las cosas que él hace. Ella necesita la información”, respondió la artista.

En sus declaraciones al medio, la celebridad agregó que este fue el único camino al que optó la reina, teniendo en cuenta que estaba rodeada de malas fichas y personajes con intenciones turbias. La necesidad de información la llevó a acceder y seguir el juego de uno de los hombres más influyentes y ‘peligrosos’ del reino.

“En última instancia, ella sabe cómo la va a conseguir. Si ella no tiene la información, puede resultar en su muerte o en su usurpación o en la muerte de sus hijos. No creo que nada de esto se tome a la ligera. Es solo una necesidad absoluta, desafortunadamente. No creo que haya ninguna manipulación. Es solo que ella necesita la información, y así es como la obtiene. Es repugnante, es degradante, es agresión. Pero a ella realmente no le quedan opciones. Se ha rodeado de psicópatas y asesinos. No hay nadie más a quien recurrir. Tal vez pensó que podría recurrir a Talia, pero resultó ser una espía”, agregó.