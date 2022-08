El ‘spin-off’ se centra en la historia de la dinastía Targaryen, años antes de los acontecimientos de ‘Game of Thrones’.

House of the Dragon: el árbol genealógico de los Targaryen

House of the Dragon dio inicio a una anhelada historia que esperaban millones de personas en el mundo, luego del éxito rotundo que tuvo Game of Thrones. Este spin-off, producido y llevado a la realidad por parte de HBO, promete despertar de nuevo la pasión por los dragones, las batallas y las tramas de ciencia ficción, creadas por George R.R. Martin.

El pasado fin de semana, los fans de la producción pudieron conocer a los nuevos personajes, protagonistas y elementos que harán parte de la precuela, donde toda la atención se posará sobre la famosa familia Targaryen. El primer capítulo fue el encargado de dar paso a una trama cargada de misterio, secretos, muertes y traiciones, dirigiendo la atención a la Danza de dragones y el fin de la primera parte de la dinastía de la famosa familia de Poniente.

Esta serie, a diferencia de ‘Game of Thrones’, se centrará únicamente en una familia, por lo que los fanáticos deben entender los conflictos internos que se desprenden del Trono de Hierro y la lucha por conservar la corona dentro de los Targaryen. Los reyes buscan herederos varones para tomar el poder del territorio, manteniendo la sangre vigente.

Árbol genealógico de la familia Targaryen

Toda la historia comienza con los primeros Targaryen que provenían directamente del imperio ubicado en el continente de Essos, llamado Feudo Franco de Valyria. Esta zona era famosa por los dragones que habitaban allí, y el control que ejercían otras familias sobre estas criaturas.

La sangre de esta familia se trasladó a Rocadragón con sus pertenencias y sus dragones, buscando un nuevo inicio, poco tiempo después de que Daenys, una de las hijas, viera una premonición en uno de sus sueños. Este lapsus plasmaba la caída de Valyria y el nuevo inicio de la dinastía.

El árbol genealógico inicia con Aegon I, Rhaenys y Visenya, tres hermanos que representan directamente el blasón de la casa Targaryen, el cual homenajea su lucha con un dragón de tres cabezas. Cada uno de estos guerreros tenía en su poder a una poderosa criatura, los cuales eran llamados: Vhagar, Balerion y Meraxes.

Ageon I, apodado como ‘El Conquistador’, fue el encargado de tomar el control de los Siete Reinos y dar rienda suelta a una gran dinastía de casi tres siglos. Su poder, su sabiduría y su ambición lo llevó a dominar por completo el territorio en compañía de sus dos hermanas.

En el interés de conservar la sangre y su familia, el guerrero se casó con Visenya y Rhaenys, teniendo un hijo con cada una de ellas. Aenys fue fruto de su amor con Rhaenys, mientras que Maegor nació de la relación con Visenya.

Lo particular de la situación fue que ambos herederos llegaron al trono, pero terminaron gobernando solamente unos años, debido a finales inesperados. Aenys I estuvo en el trono por cinco años y luego fue sucedido por su medio hermano Maegor, conocido como ‘El cruel’ por la brusca forma de reaccionar y liderar.

Tras la muerte de Maegor, Jaehaerys, único hijo vivo de Aenys I, fue quien reclamó el poder y gobernó por 55 años, convirtiéndose en uno de los reyes que más estuvo en esta posición. Su periodo estuvo lleno de tranquilidad, estabilidad y abundancia.

No obstante, como era de esperarse, el rey llegaría a su fin por la avanzada edad que tenía, por lo que debían encontrar un nuevo heredero para ocupar el trono. Sin embargo, a pesar de que tuvo 13 hijos con su hermana Alysanne, ninguno llegó a tener el poder debido al extenso reinado de su padre.

Jaehaerys nombró a su primogénito Aemon como el sucesor del trono, pero una vez fue asesinado en circunstancias desconocidas, el puesto quedaba para su única hija, Rhaenys Targaryen. El rey nunca consideró que una mujer pudiera tomar este lugar, por lo que la saltó en la lista y decidió concederle el privilegio a su hijo menor, Baelon.

Rhaenys, interpretada en ‘House of the Dragon’ por Eve Best, fue apodada como ‘La reina que nunca fue’ y quedó de lado en la línea de poder del trono. A diferencia suya, Baelon decidió entregar el poder a su hijo Viserys, quien fue elegido por el gran grupo de monarcas del reino.

La serie dará inicio a la última línea donde la familia Targaryen ocupó uno de los lugares más prestigiosos, pues la lucha del Trono de Hierro entre dos hermanos desató la caída total de la casa.