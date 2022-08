House of the Dragon: Matt Smith sufrió fuerte lesión grabando una escena

House of the Dragon dio inicio a una anhelada historia que esperaban millones de personas en el mundo, luego del éxito rotundo que tuvo Game of Thrones. Este spin-off, producido y llevado a la realidad por parte de HBO, promete despertar de nuevo la pasión por los dragones, las batallas y las tramas de ciencia ficción, creadas por George R.R. Martin.

El pasado fin de semana, los fans de la serie conocieron a los nuevos personajes, protagonistas y elementos que harán parte de la precuela, donde toda la atención se posará sobre la famosa familia Targaryen. El primer capítulo abrió las puertas a momentos claves para entender el impacto que habrá con la ‘Danza de dragones’ y el fin de la primera parte de la dinastía.

En medio del auge que tomó el regreso de esta clase de producciones, los espectadores y usuarios de las plataformas de streaming continúan enterándose de detalles bastante particulares sobre los rodajes, los castings, las grabaciones y las experiencias de los actores en los sets.

Recientemente, luego de la presentación del proyecto, se reveló la incómoda situación que vivió uno de los artistas en medio de las grabaciones, luego de intentar hacer maniobras de una batalla. Se trata de Matt Smith, intérprete de Daemon Targaryen, quien se robó la atención con sus primeras apariciones.

Lesión de Matt Smith en una escena de lucha

Días atrás, la producción de House of the Dragon habló sobre un imprevisto que se vivió en las grabaciones de algunas escenas de la primera temporada. El equipo mencionó el doloroso momento que atravesó Matt Smith, coprotagonista de la serie, quien tuvo una lesión al realizar maniobras inesperadas.

A pesar de que se sabe que en esta clase de proyectos hay dobles de acción para escenas específicas, el británico, de 39 años, decidió asumir el reto y realizar cada una de las tomas que se requerían para desarrollar la trama. En una de las acrobacias que hizo frente a la cámara, el artista no controló la fuerza y adrenalina del momento, por lo que terminó con una lesión en su cuello.

Medios especializados puntualizaron que Smith requirió fisioterapia por una la afectación que tuvo en un disco del cuello. Esta maniobra, que plasmaba el duelo de espadas con otro caballero, necesitaba movimientos bruscos y arriesgados para darle credibilidad a la época.

“Un verdadero fastidio, literal, física y figuradamente”, expresó el actor sobre la experiencia con este accidente.

Por su parte, Fabien Frankel, artista que le da vida a Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real de Viserys, habló de lo que ocurrió y expresó lo mucho que se divirtieron ambos recreando estas escenas de batalla intensa.

“La escena de la pelea fue lo primero que filmé con Matt. Fue muy temprano en la filmación. Fue muy intenso, pero nos reímos. Fuimos al pub después y tomamos unas copas o dos y celebramos el hecho de que me las arreglé para ‘atravesarlo’ y dejarlo ileso”, contó.

En cuanto al accidente, Frankel aseguró que todo se debió a un rebote de la espada en el escudo, llegando a golpear a Smith en la cabeza. Le dejó un pequeño corte, pero todo salió bien sin llegar a graves consecuencias.

Matt Smith agregó en declaraciones presentadas que también atravesó un momento tenso en los rodajes cuando casi termina con otro incidente, pero en una de sus muñecas.

“Eran tan pesados al grado de que no sé cómo los antiguos caballeros lo hacían. En la escena donde pico al sobrino de Otto tuve que hacer un movimiento que casi me rompe la muñeca”, mencionó el actor en declaraciones que recoge el portal ‘Qué ver’.