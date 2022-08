Zendaya lanza pistas sobre la posible trama de ‘Euphoria 3′, ¿un giro inesperado?

Euphoria se convirtió en una de las series favoritas de HBO en los últimos años, debido al impacto que tuvo entre el público internacional y la crítica de la industria. Poco a poco tomó impulso entre los curiosos, quienes se interesaron por conocer parte de la historia de Rue, al estar involucrada de lleno con el amor, las drogas y los conflictos de los jóvenes en la secundaria.

Tras dos temporadas exitosas, los fanáticos se han interesado por conocer si será un hecho que la tercera entrega se desarrollará el próximo año y se estrenará en 2024, como tanto se ha especulado en los medios internacionales. Las interrogantes han surgido sobre la trama que manejará, y si estará relacionada con los acontecimientos de la última parte.

Recientemente, en medio de un mar de dudas sobre cómo se realizará esta nueva temporada, Zendaya, protagonista de la serie, dio una entrevista a un famoso medio de entretenimiento y reveló detalles de lo que espera que plasme la nueva trama.

La actriz comentó los cambios que se buscan y el giro inesperado que podría tener la historia con cada personaje.

De acuerdo con lo que quedó reflejado en el diálogo que sostuvo la celebridad con The Hollywood Reporter, su proceso con Euphoria es bastante particular, teniendo en cuenta que dejó de ser solo una actriz y se convirtió en miembro del equipo creativo. La artista manifestó la importancia que tiene este proyecto en su carrera y lo fundamental que es mostrar rasgos nuevos al público.

“En la primera temporada ejercí también de productora y Sam Levinson me estaba dando el espacio para ser creativa y aprender. Así que repetí cuando se trataba de la segunda temporada, y también de los episodios especiales intermedios. Por eso, sentí que era lo correcto tenerlo en una capacidad más oficial”, dijo Zendaya en la entrevista.

“El programa me ha permitido salir de mi caparazón como actriz, pero también detrás de la cámara, estar en un lugar donde no hay malas ideas y te sientes lo suficientemente segura como para hablar y decir: Oye, ¿y si intentamos esto? Personalmente, soy muy autocrítica, pero también soy muy tímida a veces, así que no diré nada. Pero aquí, tengo mis propias responsabilidades”, agregó.

Cambios en ‘Euphoria 3′

La actriz fue clara al mencionar cómo aprendió en el proceso de posproducción y el enfoque que se le debe dar a la edición y rodaje, conservando la esencia del proyecto. En este momento del diálogo fue cuando se sinceró y dio posibles pistas de lo que trataría la tercera temporada de Euphoria.

Según reveló Zendaya, su interés para esta fase de la historia es mostrar qué ocurrió con cada uno de los personajes luego de salir de la escuela. El enfoque iría de la mano de buscar respuestas y transformaciones que vivieron.

“Creo que será emocionante explorar los personajes fuera de la escuela secundaria. Quiero ver cómo se ve Rue Bennett en su camino hacia la sobriedad, qué caótico podría parecer. Pero también con todos los personajes, en el sentido de que están tratando de averiguar qué hacer con sus vidas cuando termine la escuela secundaria y qué tipo de personas quieren ser”, expresó la celebridad en el medio.

Estas palabras de la artista reforzarían la idea que surgió meses atrás, donde los fans comentaban sobre los resultados de las escenas finales de la segunda temporada y los cambios físicos que tendrán los actores por la distancia que habrá en los estrenos.

Jacob Elordi habla de la tercera temporada

El actor fue el encargado de darle vida a Nate Jacobs, el principal antagonista, desde el inicio de la serie. Su paso por ambas temporadas fue fundamental para desarrollar una lista de acontecimientos fuertes y oscuros, comenzando por los traumas que dejó su padre y los problemas que desató en Cassie, Maddy y Jules.

Sin embargo, recientemente, el actor dialogó con el medio Deadline sobre las expectativas que tiene respecto a la futura trama, ya que no tiene información sobre lo que le depara a su personaje en la tercera entrega. En la entrevista sí mencionó qué ideas fluyen y cómo Nate podría tener un lado más profundo al que navegar.

“Mi única esperanza es, tal vez, que no tenga que caminar en silencio por los pasillos de la preparatoria otra vez. Estoy envejeciendo”, dijo Elordi al portal, mientras agregaba que “confiaba en Sam Levinson (director) para que lleve donde sea a su personaje”.