“‘The Fall’ se debe ver tan grande y tan fuerte como se pueda”: Tarsem Singh, sobre su obra maestra estrenada en MUBI

Tarsem Singh entró subrepticiamente en el radar de muchos en Colombia por medio de un videoclip musical que todavía reverbera. A “Losing My Religion”, ese clásico de R.E.M. al que no le pasa un día, el director indio le entregó una obra visual tan intemporal como la canción , y esa característica permea mucha de su producción fílmica. La ostentan sus películas fundacionales y más reconocibles.

Su ópera prima, The Cell (2001), es una obra visualmente impactante, que no deja a nadie indiferente con su increíble personaje antagonista (Vincent D’Onofrio) y sus visuales, por más que se critique a su historia y a su protagonista (Jennifer López). A Colombia llegó a cines y puso a Tarsem en el radar de directores prometedores.

Pero esto no sucedió con su película siguiente, The Fall , una que planeó toda su vida, la que mejor refleja sus absurdas cualidades: su poética composición visual; su necesidad patológica por encontrar la locación perfecta y ubicar la cámara; y su independencia de los efectos especiales.

Le preguntamos a Tarsem sobre ese rodaje, que no pudo ser sino enloquecedor. “Fue un caso de mierda en racimo –dice– porque todo lo que podía salir mal, salió mal”. No lo parece al ver la película, que recompensa su esfuerzo brutal de rodar en más de 28 países, preparar el proyecto por 27 años, hacer scouting de locaciones por 19 años (aprovechando sus viajes publicitarios) y extender un casting nueve años hasta dar con la niña adecuada (Catinca Untaru). “¡Y eso es solo el principio! –añade–, porque al empezar el rodaje se desató una casa de locos”.

Luego padeció la contracara. “Lo triste vino después, cuando estuvo lista y fue básicamente asesinada por Harvey Weinstein y su gente”. El acosador serial y productor resintió que Singh no le diera la primera opción de compra de la película y la bloqueó. “Nadie la quiso distribuir, ni siquiera gratis. Y me quedé sin dinero, y tuve que trabajar dos años más solo para poder proyectarla en unas 12 pantallas”, explica. Más allá de esa tremenda amargura que dinamitó sus esfuerzos, hoy dice que lo haría de nuevo. Y es de suponerse que ese tipo de locura se requiere para emprender algo tan monumental como esta producción.

“Esa base de fans que vivió The Fall en ese momento inicial la experimenta ahora como la recordaba, porque no hay nada que el paso del tiempo pueda devaluar en esta película: todas son locaciones reales, todo es real, nada es exagerado o mejorado digitalmente. Las películas que se hicieron en esa época lucen añejas, pero esta película se mantiene”, sentencia.

Lo cierto es que no solo se mantiene. Se ve espectacular, atiende, deslumbra. En eso tiene que ver, según cuenta el director, que “fue finalizada en 4K, algo que solo dos películas habían hecho hasta ese momento: The Fall, porque estoy loco y porque no le iba a sumar efectos especiales, la magia viene de las locaciones, y también Iron Man, que costó 280 millones de dólares”. Para la restauración, cuenta que fue necesario hacer algunos transfers, con el fin de que luciera perfecto, y sumó dos escenas perdidas para completarla (Tarsem comparte además que The Cell también será restaurada).