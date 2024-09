Ella contra ella misma: ‘La sustancia’ y su brutal comentario sobre las adicciones y la presión social e interna

En “I Against I”, inolvidable canción de Massive Attack, pone su voz y sus letras Mos Def, que en su irrepetible ritmo, dispara: “I Against I, Flesh of my flesh and mind of my mind, two of a kind but one won’t Survive; My images reflect in the enemies eye and his images reflect in mine the same time”; algo así como “Carne de mi carne, mente de mi mente, dos de la misma clase pero solo uno sobrevivirá, mis imágenes se reflejan en el ojo del enemigo y sus imágenes se reflejan en el mío, al tiempo”.