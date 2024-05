Reseña de cine: en ‘Love Lies Bleeding’/’Amor, mentiras y sangre’, Kirsten Stewart se ratifica una fuerza magnética

No es secreto que también se narra en código de violencia y crimen, en el marco de un gimnasio que en las paredes lleva lemas como “Pain is weakness leaving the body” (el dolor el la debilidad abandonando el cuerpo) y “No pain no gain” (sin dolor no hay ganancia). Ahí trabaja Lou, gerenciando el sudor de tantos otros y destapando baños cuando se hace necesario. Ahí, un día como tantos, conoce a Jackie, una mujer como pocas. Una sobreviviente de corazón suave pero impulsos fuertes.