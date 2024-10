BIFF 10: varias joyas ganadoras de festivales nutren la programación del imperdible festival de cine de la capital

Emilia Pérez ha sido descrita por su protagonista Karla Sofía Gascón como un musical que no es musical, un drama que no es drama y una comedia de acción que no es una comedia de acción. En esta temporada ha sido una de las producciones más luminosas y vibrantes, ganadora de tres premios en Cannes (entre ellos el del Jurado y Actuación para el reparto completo). Sigue la historia de Rita, una abogada que recibe la oferta inesperada de ayudar a un temido jefe de cártel a retirarse de sus negocios y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que siempre ha soñado ser. Es la primera película hablada en español del francés Jacques Audiard.

La incursión en la ficción viene por cuenta de Joshua Oppenheimer, tras sus disruptivas ofertas documentales The Act of Killing y The Look of Silence. Estrena su nueva obra The End, un musical apocalíptico que acompaña a la última familia del planeta que sobrevive en un búnker luego de que dos décadas atrás aconteciera el fin del mundo (el reparto es estelar).