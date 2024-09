‘NeoArctic’ en Bogotá: le contamos sobre la imperdible ópera visual y coral que hace poesía de un medio ambiente doliente

Esto no es un hotel, secundan la productora del grupo, Lisbeth Jacobi, y su diseñador de iluminación, Jesper Kongshaug, quienes colaboraron junto con Dehlholm en el grupo por diez y treinta años respectivamente. Ambos hablaron con esta revista desde Copenhague, antes de traer a Colombia NeoArctic , la producción que estrenaron en 2016, que han presentado en escenarios notables como el Kennedy Center de Washington D.C., y que en Bogotá se presentará en cinco funciones en el marco del FIAV (que se desarrolla del 4 al 14 de octubre en Bogotá, con una gran oferta de espectáculos en teatros y en las calles). Por el tema que aborda, el cambio climático, esta producción solo se hace más relevante con el tiempo. Si a esta ciudad hubiera llegado en 2016, quizá hubiera caído en sensibilidades más sordas, pero ante racionamientos de agua, no hay lugar para negacionismos.

Duelo y homenaje

Cuando indagamos sobre ese rótulo de vanguardia que los acompaña, Lisbeth asegura que “no siempre estamos adelante, pero siempre hacemos algo diferente. Y hemos sido pioneros en formas de expresión, visuales o auditivas, jugando con nuevas tecnologías antes que otros”. Tiene claro, además, que no son ni serán mainstream. Jesper cuenta que la pieza crea emoción, por la belleza y la violencia hermosa de los videos, con sus renderings de la naturaleza y de cómo la tratamos. “No es agradable; es a veces algo incómoda –cuenta– pero es belleza. La obra te cuestiona sobre si te gusta o no, porque es hermosa exponiendo algo horrible. Y reta tu paciencia. No sé si sea avant-garde ”.

El arte avant-garde no te da respuestas, anota Lisbeth. “Y definitivamente no damos respuestas, ni queremos una reacción específica de nuestra audiencia. No queremos decir qué está bien o mal, pero sí indagar en algunos de los elementos perturbadores y extraños de este mundo. Elevamos más preguntas. De una función de Hotel Pro Forma no sales aliviado o satisfecho en la búsqueda de respuestas, pero sí apuntamos a añadir belleza a nuestros trabajos. Quizá por eso se describen como dolorosamente hermosos. Y fue siempre la meta de Kirsten, quien decía que así el mundo fuera un lugar terrible, había esperanza mientras aspiráramos a la belleza. Ese es el único mensaje que nos sentimos cómodos expresando, porque dar mensajes no es lo que hacemos”.