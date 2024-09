Festival Villa del Cine reconoció el mundo interno del deportista y reveló el alma del estigmatizado barrio Sucre

Tuvimos luego la oportunidad de ver varios, cortos, entre ellos el internacional The Path of Sound , que desde la animación abordó la armonía y el desequilibrio desde los colores, personajes curiosos y el sonido, claro, que esta en el centro de las sensaciones que evoca la producción.

Desde su formación en la Universidad Nacional, Fonseca proyectó una oda al deporte, pero lejos de centrarla en un tema como la victoria, se fija en las sensaciones internas de deportista, que no siempre son las más convencidas. Usa una competencia de la cual participará su protagonista (de cuerpo, un colega de BMX, de voz en off, un actor profesional) solo como hilo conductor, porque narra lo que siente al artista más allá de la faceta de invulnerabilidad que le exige la disciplina. Desde la presión propia, las repeticiones, la disciplina, la duda de los dolores, caídas y lesiones pasadas, pasando por la presión de padres y técnicos, pero también, poéticamente huyendo a su lugar seguro, para reencontrarse, y en la pista, donde vuela, donde coge aire con su bici, donde es inevitable que la magia de volar y aterrizar le recuerde por qué ama lo que ama y hace lo que hace.

La última película que vimos ofreció una potente experiencia humana. En El Cielo al Revés , el documentalista Jorge Enrique Rojas conforma una ópera prima vasta, y quedan ganas de ver dónde más llevarán sus sensibilidad humana, su olfato y su ojo a futuro. Rojas, quien trabajó como periodista de El País de Cali por años, tras entrar en crisis con el ejercicio periodístico y sus reales efectos, decidió dejarlo todo para lanzarse de lleno a este proyecto, pues no había otra manera de sacarlo adelante.

No es una historia feliz, la vida no lo es, y la vida de Johana es especialmente dura. Porque además de su camino marcado por golpes de la vida, su hijo es presa de esas dinámicas de calle, violencia, drogas y chuzo. Aún así, sin pedir ni perdón ni permiso esta mujer comparte su vida ante la compañía de Rojas, que la registra con ojo sensible y desde una empatía que muestra un camino a todos los espectadores. Y la bebé la mantiene con ganas, sobria como nunca, y a todos nos tiene, como Rojas, haciéndoles barra.