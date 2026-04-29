Solo 6 capítulos: la joya oculta de Robert de Niro, en Netflix, para los amantes de los ‘thrillers’ de conspiración

La plataforma de streaming Netflix ha consolidado en su catálogo una producción que, pese a un estreno discreto en términos de crítica especializada, ha logrado un impacto masivo entre los suscriptores.

Se trata de ‘Día cero’, una miniserie de seis episodios protagonizada por el dos veces ganador del premio Óscar, Robert de Niro, quien interpreta a un expresidente estadounidense enfrentado a una crisis de seguridad nacional sin precedentes.

Tardó 24 años en hacerse y costó más de 300 millones de dólares: la mega producción que aterriza hoy en Netflix

La serie ha alcanzado la cifra de 70,6 millones de visualizaciones. Este rendimiento se traduce en un acumulado de 363,6 millones de horas vistas, una métrica que sitúa a la producción como uno de los contenidos más resilientes de la plataforma desde su lanzamiento a principios de 2025.

Aunque la serie no logró mantenerse de forma ininterrumpida en el ‘top 10′ global tras su debut en febrero, el flujo de espectadores ha sido constante. Analistas del sector atribuyen este comportamiento al “efecto catálogo”, donde figuras de la talla de De Niro actúan como un imán permanente para nuevos suscriptores, independientemente de la vigencia del estreno.

En ‘Día cero’, Robert de Niro da vida a George Mullen, un exmandatario que es llamado de su retiro para liderar una comisión de investigación tras un devastador ciberataque. Según la sinopsis oficial de la plataforma, la narrativa sigue a Mullen en su intento por descubrir el origen de una amenaza que ha cobrado la vida de más de 3.400 personas, enfrentándose en el camino a una compleja red de desinformación y conspiraciones políticas.

La producción cuenta con un equipo creativo de alto nivel. Fue creada por Eric Newman (conocido por su trabajo en Narcos), Noah Oppenheim y el periodista del New York Times, Michael S. Schmidt. El elenco se completa con nombres de peso en la industria como Jesse Plemons y Lizzy Caplan, lo que refuerza la apuesta de Netflix por las miniseries de formato cinematográfico.

Un aspecto relevante de ‘Día cero’ es la disparidad en su recepción. Mientras que en el portal de referencia Rotten Tomatoes la serie apenas alcanza un 54% de aprobación por parte de la crítica, el público ha sido más benevolente. En la base de datos IMDb, la producción sostiene una calificación de 7 sobre 10, reflejando una aceptación sólida entre los espectadores habituales del género de suspenso.

Para el espectador contemporáneo, la serie resulta atractiva no solo por su elenco, sino por su formato: seis episodios con duraciones que oscilan entre los 43 y 59 minutos. Esta estructura facilita el consumo rápido, una tendencia que ha definido el éxito de las miniseries en los últimos años frente a las producciones de larga duración.

La participación de De Niro en este proyecto marca un hito en su carrera, siendo uno de sus papeles protagónicos más extensos en el formato de serie limitada. A sus 82 años, el actor demuestra que su vigencia en la industria sigue intacta, logrando atraer a audiencias de distintas generaciones hacia narrativas que mezclan el drama humano con los desafíos tecnológicos de la era actual.