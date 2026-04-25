Una nueva convocatoria en Bogotá abre la puerta para que emprendedores aprendan a hacer cine con celular y conviertan sus ideas en proyectos sostenibles.

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Convocatoria en Bogotá busca formar emprendedores audiovisuales con cine hecho desde el celular

Un nuevo impulso para la industria creativa comienza a tomar forma en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, con el lanzamiento de una convocatoria que busca formar a emprendedores en el mundo del cine hecho con celular.

La iniciativa presentada por SMARTFILMS Bogotá Región 2026, tiene como objetivo capacitar a 1.834 participantes en habilidades audiovisuales, pero también en la creación de modelos de negocio sostenibles dentro de las industrias culturales.

Según lo ha dicho la misma organización del festival, el enfoque no se limita a enseñar a grabar o editar.

La apuesta busca convertir la creatividad en una herramienta real de desarrollo económico para jóvenes y creadores de la región.

El programa contará con el respaldo de la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad que se suma como aliado estratégico para fortalecer el emprendimiento y la formalización de empresas.

La idea es que los participantes no solo produzcan contenidos, sino que puedan estructurar proyectos viables y sostenibles en el tiempo.

Otro de los frentes clave será el apoyo al comercio local. Los creadores desarrollarán piezas publicitarias para microempresas, contribuyendo a mejorar su visibilidad y facilitar su transformación digital.

“Con el celular se puede construir una nueva economía basada en el talento y la tecnología disponible”, aseguró Yesenia Valencia, durante el lanzamiento del programa.

Participantes accederán a formación gratuita en cine con celular y emprendimiento audiovisual. Foto: Cortesía Smartfilms

Así será el proceso de formación

El proceso de formación estará dividido en cuatro fases. La primera incluye capacitación en narrativa, guion, realización audiovisual, postproducción y habilidades blandas.

Luego, los participantes deberán crear sus propios cortometrajes, que pasarán por un proceso de evaluación.

Los seleccionados avanzarán a un bootcamp intensivo con expertos del sector, donde recibirán retroalimentación en vivo sobre sus proyectos.

La etapa final estará enfocada en emprendimiento, con herramientas para continuar desarrollando las ideas y convertirlas en unidades productivas.

Además de la formación, el programa contempla incentivos económicos. Los mejores proyectos recibirán premios que van desde los 3 hasta los 10 millones de pesos.

Los finalistas también accederán a capital semilla para fortalecer sus procesos de producción y adquirir equipos.

Este modelo ya ha generado resultados en el país, con la creación de más de 120 empresas creativas que hoy registran ingresos mensuales entre 2 y 10 millones de pesos.

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Con esta nueva edición, la apuesta es ampliar ese impacto en Bogotá y su región, vinculando a jóvenes y creadores en una estrategia que combina formación, empleo y transformación social.

La convocatoria está abierta a quienes quieran dar el salto del contenido digital al emprendimiento, utilizando el celular como principal herramienta de creación.