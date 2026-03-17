Alternativa Film Festival, un evento craneado por el ocurrente y creativo equipo la empresa inDrive, anunció las películas preseleccionadas y la presidenta del jurado para su tercera edición, que acoge Medellín en abril.

Centro Colombo Americano; Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). Foto: Cortesía: Alternativa Film Festival / A.P.I.

Alternativa Film Festival: el Sur global y el cine de impacto se reúnen en Medellín en 2026

La reconocida actriz y productora colombiana Natalia Reyes presidirá el jurado de largometrajes del certamen, que se celebrará en la capital antioqueña del 21 al 30 de abril de 2026, con sedes en el Museo de Arte Moderno de Medellín y el Centro Colombo Americano de Medellín.

Dedicado a reconocer el cine de impacto del sur global, el festival presentará en esta edición una selección de películas provenientes de América Latina y Asia, en línea con la expansión progresiva de Alternativa hacia nuevas regiones cada año. Las obras se exhibirán en la Competencia Oficial, junto con una nueva sección Fuera de Competencia, que se introduce por primera vez en esta edición.

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Sobre la elección de presidenta y esta tercera edición, Liza Surganova, la cabeza del Alternativa Film Festival, aseguró: “Natalia Reyes es una creadora pionera tanto en América Latina como en el escenario global, y encarna los valores de Alternativa a través de sus contribuciones al cine colombiano. Estamos muy felices de darle la bienvenida como presidenta del jurado de largometrajes y de compartir las extraordinarias películas seleccionadas de un grupo excepcional de cineastas del sur global. Cada una de estas obras merece una plataforma internacional y esperamos celebrar su excelencia artística y su potencial para transformar nuestra sociedad”.

Liza Surganova, cabeza del Alternativa Film Festival. Foto: Alternativa Festival

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Para la edición 2026, el Comité de Selección, integrado por curadores, programadores y expertos en impacto provenientes de América Latina, el Sudeste Asiático, Asia Central y otras regiones, revisó un récord de 1.831 postulaciones, incluyendo 677 largometrajes y 1.154 cortometrajes. De estos, 1.095 títulos fueron considerados elegibles, y finalmente se seleccionaron 30 películas para la competencia, incluyendo 15 largometrajes y 15 cortometrajes, además de seis títulos seleccionados para la sección Fuera de Competencia.

La selección final reúne producciones de 12 países de América Latina y 12 países de Asia, representando 21 idiomas diferentes.

Natalia Reyes presidirá el jurado de largometrajes del certamen. Foto: Cortesía: Alternativa Film Festival / A.P.I.

Reconocida actriz, activista y productora colombiana con una destacada trayectoria en cine, televisión y teatro, Natalia Reyes también fue la presidenta más joven en la historia de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Alcanzó reconocimiento internacional como protagonista de Terminator: Dark Fate (2019), producida por James Cameron y dirigida por Tim Miller. Anteriormente protagonizó Pájaros de Verano (2018), película que inauguró la Quincena de Realizadores en el Festival de Cine de Cannes. Entre sus créditos internacionales también se encuentran Brakland (2018), Pickpockets (2018), Tomorrow Before After (2023) y Shadow Force (2025).

En 2025 debutó como productora ejecutiva mientras protagonizaba Aún es de noche en Caracas, presentada en la Bienal de Venecia. En 2026 regresará a la pantalla con Better Class, dirigida por Víctor García León y coprotagonizada por Juan Diego Botto, que tendrá su estreno en el Festival de Málaga.

Reyes lidera un jurado internacional de cinco miembros encargado de evaluar la competencia de largometrajes, mientras que un jurado independiente de tres miembros evaluará la competencia de cortometrajes.

Sobre asumir esta tarea, Reyes explicó: “Es un honor asumir el rol de presidenta del jurado de largometrajes de Alternativa Film Festival este año. Siempre he admirado el trabajo del festival para amplificar voces subrepresentadas de todo el mundo, así como las colaboraciones que promueve dentro de la industria cinematográfica y entre culturas. La competencia de largometrajes de este año presenta algunas de las voces más emocionantes de América Latina y Asia, y me entusiasma trabajar con el festival para llevar esta selección de historias a un escenario global”.