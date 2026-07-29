Adiós al multiverso: la estrategia de Marvel que salvó la saga de Spider-Man, según la crítica

La nueva película de Spider-Man ya tiene definida una fecha de estreno diferente a la anunciada inicialmente. Sony Pictures y Marvel Studios confirmaron un ajuste en el calendario de lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega protagonizada por Tom Holland, una producción que marcará una nueva etapa para el personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

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Aunque en un principio la cinta estaba programada para debutar en las salas de cine el 31 de julio de 2026, los estudios decidieron adelantar su llegada al público. Ahora, el estreno mundial quedó fijado para el 29 de julio de 2026, una modificación que también aplicará para Colombia y otros países de la región, donde la película se exhibirá durante esa misma semana.

El cambio hace parte de la estrategia comercial diseñada por Sony y Marvel para aprovechar la temporada de verano en Estados Unidos, uno de los periodos con mayor asistencia a las salas de cine. Con esta decisión, los estudios buscan fortalecer el desempeño de la producción en taquilla y ampliar su alcance entre los seguidores del popular superhéroe.

'Spider Man: Un nuevo día' Foto: Sony Pictures

La película presentará una etapa distinta en la historia de Peter Parker, con un tono más adulto y una narrativa enfocada en los retos que enfrentará el personaje tras los acontecimientos ocurridos en sus anteriores apariciones dentro del MCU. Además de profundizar en su vida como protector de Nueva York, la cinta promete abrir el camino hacia nuevos acontecimientos que influirán en el futuro de la franquicia.

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Desde su anuncio, Spider-Man: Brand New Day se ha convertido en uno de los estrenos más esperados por los fanáticos de Marvel, quienes permanecen atentos a las novedades sobre el reparto, la historia y las posibles conexiones con las próximas producciones del estudio. Con la confirmación de la nueva fecha, la expectativa por el regreso de Tom Holland al papel del Hombre Araña continúa creciendo.