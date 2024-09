La apertura del X Festival Villa de Cine dejó en claro hacia dónde mira el evento y cuál es su espíritu en 2024

Tendrá lugar en otros espacios de proyección, en galerías, en lugares abiertos, hasta el sábado, cuando clausure su décima edición , pero esta noche de apertura el Festival Villa del Cine tuvo lugar en lo que se puede llamar un espacio no convencional, que desde la onda que congrega sopesa sus problemas como espacio para ver cine. Es un restaurante, y hay sonidos de restaurante, y desniveles, y bardas, y obstáculos, y charlas, y meseras y meseros que hacen muy bien su trabajo, pero una vez uno se hace a la idea, y la mayoría de los asistentes se hicieron a la idea, es un gran parchadero en el cual se puede apreciar cine en comunidad (así a veces toque completar un diálogo, así toque entender que no todo se escuchará pero que se puede seguir el hilo si se quiere).

Como lugar huésped, El Patio permitió además, desde su tarima, que el evento abriera con un bello concierto de jazz con proyección de imágenes y correlación temática, si bien no directa (no importó que no todas las canciones no tuvieran imágenes de la película en cuestión, la intención valió). El ensamble de jazz de Villa de Leyva tocó música ligada al cine, sonidos que alimentaron películas, que las elevaron. No impecable, no lo fue, pero el concierto dejó impreso el sello de la noche, eso que tuvieron todas las producciones que se presentaron: ganas, recursividad, entrega y corazón.