En esta segunda semana de actividades, la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 sigue recibiendo personajes de enorme relevancia actual. Entre ellos, a una invitada especial a Nemonte Nenquimo, líder del pueblo waorani y una de las voces más potentes del activismo ambiental. En 2020 Nenquimo fue reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Además, fue galardonada con el Premio Goldman, conocido como el “Nobel Ambiental”, que se otorga cada año a los líderes ambientales más relevantes del mundo.

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Nenquimo es la autora de Seremos jaguares, sus aclamadas memorias publicadas bajo el sello Tendencias, de Ediciones Urano. Esta obra, escrita en coautoría con Mitch Anderson (fundador de Amazon Frontlines), es un poderoso testimonio de valentía, resistencia y amor por la naturaleza. No es solo una autobiografía; es un manifiesto contra la explotación extractivista y un llamado a la acción climática desde la sabiduría ancestral. Un poderoso libro por la defensa de la Amazonía.

Un viaje del corazón de la selva al activismo global

Nacida en la tribu waoraní de la selva amazónica ecuatoriana, una de las últimas con las que contactaron los misioneros en la década de 1950, Nemonte Nenquimo tuvo una educación singular. Sus ancianos le enseñaron sobre plantas medicinales, búsqueda de alimentos, narración oral y chamanismo. A los catorce años, abandonó el bosque por primera vez para estudiar con un grupo de misioneros evangélicos en la ciudad. Con el tiempo, sus antepasados empezaron a aparecerse en sus sueños, rogándole que regresara y abrazara su propia cultura. Y así lo hizo.

Nemonte Nenquimo, líder del pueblo waorani y una de las voces más potentes del activismo ambiental, fue galardonada con el Premio Goldman, el “Nobel Ambiental”. Foto: UranoWorld

Dos décadas después, Nemonte se ha convertido en una de las voces más enérgicas del activismo contra el cambio climático. Ha encabezado la alianza de naciones indígenas del Alto Amazonas y ha llevado a su pueblo a una victoria histórica contra las grandes petroleras, protegiendo más de medio millón de acres de selva tropical primaria. Su mensaje es afilado como una lanza por su experiencia en la lucha contra madereros, mineros, petroleras y misioneros. Junto con su marido Mitch Anderson, fundador de Amazon Frontlines, escarba en generaciones de historia oral, desarraiga siglos de conquista, destruye nociones racistas sobre los pueblos indígenas y, en definitiva, revela una historia tan rica, dura y vital como la propia selva amazónica.

Reacciones a una obra resonante

Emma Thompson (actriz británica): “Si quieres entender la crisis climática y hacer algo al respecto, lee este libro. La escritura de Nemonte es tan provocadora como inspiradora, una heroína que dice su verdad, que es exactamente lo que necesitamos oír”.

Erika Montilla: “Escribo para existir, para abrazar y para dar voz a los dolores invisibles”

Vanessa Kirby (actriz británica): “Todo el mundo debería leerlo: nunca ha habido un libro más urgente. Verdaderamente conmovedor, el libro de Nemonte es un manifiesto radical para nuestro tiempo. Me ha conmovido hasta las lágrimas. Su historia fluye como un río caudaloso y su corriente me ha cautivado por completo”.

Laurene Powell Jobs (activista): “Su historia pone de relieve el amor y la fuerza necesarios para vencer a las fuerzas que amenazan nuestro planeta”.

Nemonte en la FILBo: tres eventos el jueves 30 de abril

FILBo Ciudad | 9:30 a. m. | Visita al cabildo muisca de la localidad de Suba

Nemonte Nenquimo, autora de Seremos jaguares, e Ivonn Stephani Revelo-Bulla, artista e investigadora del pueblo Muisca Suban conversan sobre cómo la autobiografía, la narración oral, el arte, se convierten en herramientas de resistencia frente a procesos históricos de despojo, invisibilización y extractivismo. Desde sus experiencias, las invitadas abordan la defensa del territorio no solo como una lucha ambiental, sino como una práctica profundamente espiritual, cultural y política.

2:30 p. m. | Sala Jorge Isaacs | La palabra que cuida: mujeres, territorio y silencio en la Amazonía

Una conversación entre Sandra Chasoy, de la Alianza Tejedoras de Vida del Putumayo y la autora ecuatoriana Nemonte Nenquimo para reflexionar sobre el rol de las mujeres en el cuidado del bosque y los retos que enfrentan en los territorios. Presentación del performance de la danza Guardianas del Agua, con música inédita y participación de mujeres del Putumayo.

CNA Delia Zapata Olivella: tres años de “una casa viva” llena de hitos y una visión inclusiva de cultura

5:30 p. m. a 6:30 p. m. | Gran Salón D | Voces indígenas y liderazgos femeninos

Desde la fuerza de la voz indígena, Nemonte Nenquimo y Fabrina Acosta Contreras dialogan sobre liderazgo femenino y defensa del territorio que entrelaza palabra, acción y memoria, y revela cómo las mujeres sostienen luchas colectivas, transformando el silencio en presencia y la voz en resistencia. Modera Jineth Bedoya, una de las periodistas más representativas de la lucha por los derechos de las mujeres en Colombia, voz visible de miles de víctimas de casos de violencia sexual en el país.